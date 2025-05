Nouveautés + tendances 31 18

GTA 6 retardé et sortira le 26 mai 2026

David Lee Traduction: traduction automatique 2/5/2025

La bonne nouvelle : il y a enfin une date de sortie officielle pour GTA 6. La mauvaise : il faudra encore attendre plus d'un an.

Nous nous en souvenons - ou peut-être pas : en 2013, GTA 5 est sorti. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses, mais pas chez GTA. Fin 2023, GTA 6 a été présenté dans une bande-annonce. Ensuite, ce fut à nouveau un long silence radio.

A présent, Rockstar annonce une date de sortie officielle : Le 26 mai 2026, et c'est à peu près tout. Tout le reste de l'annonce consiste à s'excuser pour le retard et à demander votre compréhension. Comme toujours, l'entreprise souhaite dépasser les attentes et a besoin d'un peu plus de temps pour offrir le niveau de qualité auquel elle est habituée.

Tout le monde du jeu vidéo s'attendait à ce que GTA 6 sorte au plus tard pour les fêtes de fin d'année. Il est maintenant intéressant de voir dans quelle mesure le retard de GTA 6 aura un impact sur les autres sorties de jeux. Par le passé, de nombreux éditeurs ont essayé d'éviter la sortie de GTA.

