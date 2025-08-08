Nouveautés + tendances 20 6

GPT-5 devrait être plus efficace et faire moins d'erreurs

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 8/8/2025

Le nouveau LLM d'OpenAI doit répondre aux demandes plus ou moins rapidement selon leur complexité. Selon l'entreprise, le chatbot hallucine en outre nettement moins et serait également plus performant.

OpenAI a présenté GPT-5 , la dernière génération de son Large Language Model (LLM). Il devrait y avoir moins de réponses erronées. Pour le reste, l'accent est mis sur l'amélioration des performances. Le modèle est disponible en plusieurs tailles : GPT-5, GPT-5 mini et GPT-5 nano. Il est disponible dès maintenant pour tous les utilisateurs de ChatGPT, le chatbot revenant plus souvent au modèle mini sans abonnement payant.

GPT-5 se distingue de ses prédécesseurs par une gestion plus intelligente entre la réponse rapide et la réflexion plus profonde «» . Un "routeur" décide, en fonction de la complexité de la requête, si le modèle doit générer une réponse rapide ou une réponse basée sur le raisonnement. Cela devrait permettre d'améliorer l'efficacité. De plus, OpenAI a doté le LLM de quatre personnalités «» . Les utilisateurs peuvent choisir entre «cynique», «robot», «auditeur» et «nerd».

Prétendument plus performant et moins d'erreurs

Comparé à GPT-4o, GPT-5 offre, selon OpenAI, un taux d'erreur nettement inférieur («Hallucinations»). De plus, il reconnaît et communique mieux ses propres limites. Le PDG Sam Altman a déclaré lors d'une conférence de presse : «GPT-3 donnait l'impression de parler à un élève de l'enseignement secondaire. Vous pouviez obtenir une réponse correcte à une question, mais vous pouviez aussi obtenir quelque chose de fou. GPT-4 donnait l'impression d'être un étudiant. GPT-5 est pour la première fois un expert de niveau PhD.»

En termes de benchmarking, GPT-5 établit de nouveaux records en mathématiques, en programmation et en traitement multimodal. La longueur du contexte a été étendue à 400 000 jetons, ce qui permet des conversations plus longues et plus complexes. Dans le domaine du codage, le LLM peut réaliser de manière autonome des projets logiciels plus importants et plus complexes et offre un meilleur débogage. Selon OpenAI, le modèle fournit également des réponses plus précises et plus contextuelles dans le domaine de la santé. La société souligne toutefois que le chatbot ne remplace pas une consultation médicale.

Des experts indépendants jugent le passage de GPT-4 à GPT-5 par rapport à «BBC» comme une évolution, pas une révolution. L'utilisation reste similaire, les améliorations se situent surtout au niveau de la fiabilité et de la gestion des tâches plus complexes. Les critiques portent toujours sur le manque de transparence de la formation et sur la gestion des contenus protégés par des droits d'auteur.

Photo d'en-tête : Capture d'écran YouTube / OpenAI

