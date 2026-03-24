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Govee lance une guirlande lumineuse intelligente aux stéroïdes

Debora Pape Traduction : traduction automatique 24/3/2026

Avec la nouvelle guirlande lumineuse d'extérieur de Govee, vous allez vivre un miracle coloré. Au lieu de simples changements de couleur, chaque ampoule maîtrise ses propres animations.

Les guirlandes lumineuses à lampions dans le jardin offrent un bel éclairage grâce à la diversité des couleurs et aux possibilités d'animation. De plus, elles sont un excellent sujet de conversation en cas de visite zum Angeben . Les lampions représentent exactement une couleur à la fois. L'alternance des couleurs et l'interaction coordonnée avec les autres ampoules créent des effets colorés sur toute la longueur de la guirlande lumineuse.

Le fabricant de lampes intelligentes Govee va plus loin et a présenté le produit officiellement appelé «Guirlande lumineuse chromatique pour l'extérieur de Govee». La guirlande lumineuse de dix mètres de long utilise des ampoules qui, individuellement, animent chacune plusieurs couleurs simultanément. Vous connaissez peut-être la lampe de table de Govee, qui dissimule sous sa surface laiteuse de petites ampoules.sous la surface de jolis effets-lumineux. Imaginez que vous en accrochiez dix à l'envers sur un câble et que vous le tendiez au-dessus de votre terrasse. C'est la guirlande lumineuse chromatique.

Chaque ampoule possède 109 LED

Vous pouvez animer individuellement chacune des ampoules de la taille d'un poing et créer ensemble une sorte de méta-animation. Cela est possible grâce aux 55 LED RVB intégrées dans chaque ampoule. Selon Govee, les LED «donnent vie à un arc-en-ciel multicolore et fluide». À cela s'ajoutent 54 LED blanches qui vous permettent d'obtenir un éclairage blanc pur. Les dix ampoules RGBICW de la chaîne atteignent une luminosité combinée de 2400 lumens. C'est suffisant pour rendre une terrasse vraiment lumineuse.

Que signifie RGBICW? Cette abréviation peu pratique indique que les LED ne possèdent pas seulement des diodes RGB colorées, mais chacune une diode supplémentaire de lumière blanche. Cela permet d'obtenir une lumière blanche plus claire. IC signifie «independent control» et signifie que des segments individuels de la bande peuvent être contrôlés individuellement. Cela permet au ruban d'afficher plusieurs couleurs en même temps et donc d'afficher des dégradés et des animations.

Si vous vous sentez à l'aise dans l'application, vous disposez de plus de 111 scènes animées prédéfinies. Vous pouvez également créer vos propres scènes et effets. Avec douze modes musicaux, vous pouvez transformer votre espace extérieur en une zone de fête. Les modes musicaux déterminent comment les ampoules réagissent au rythme de la musique.

Chaque ampoule contient 55 LED RGB et 54 LED blanches.

Source : Govee

Une autre particularité est la structure à deux couches : autour de la surface laiteuse, une deuxième enveloppe transparente est placée à une certaine distance. Les effets de lumière s'y reflètent, ce qui crée une sorte d'aura optique autour des ampoules.

Etanche et compatible avec les matériaux

Avec un indice de protection IP67, même une forte averse ne peut pas affecter la guirlande lumineuse.

Elle est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa. Via Matter, vous pouvez également l'intégrer dans votre maison intelligente, quel que soit le fabricant. Cependant, via Matter, vous ne pouvez pas contrôler les ampoules individuelles, mais seulement la chaîne entière.

A l'heure actuelle, nous ne savons pas encore si et quand la nouvelle guirlande lumineuse sera disponible dans notre assortiment. Ma collègue s'est renseignée auprès de nos fournisseurs et je vous tiendrai au courant dès que j'en saurai plus.

Photo d’en-tête : Govee

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