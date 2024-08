GoPro ouvre la voie : les applications et les watchfaces peuvent désormais être payées chez Garmin

Garmin intègre Garmin Pay dans sa boutique Connect IQ. Cela permet désormais de payer les applications et les watchfaces pour smartwatches. GoPro, Disney et Porsche ont été les premiers à le faire.

L'App Store de Garmin pour ses smartwatches est plus petit que celui d'Apple ou de Google. Mais jusqu'à présent, toutes les applications et watchfaces y étaient gratuites. Cela change maintenant. Il est également possible d'y acheter du contenu via Garmin Pay. Les développeurs devraient s'en réjouir, mais les prix sont élevés pour les clients.

Contrôler GoPro au poignet n'est pas bon marché

Garmin accompagne l'annonce de ce nouveau mode de paiement d'une nouvelle application. L'application GoPro permet de commander les caméras du fabricant à partir du poignet. Vous pouvez notamment démarrer et arrêter l'enregistrement et prendre des photos via les smartwatches Garmin prises en charge.

L'application GoPro est également la première application payante du Connect IQ Store. Il me faudrait débourser 6,99 euros en France pour l'application Smartwatch.

Payer pour des watchfaces spéciales

Mais il n'y a pas que les applications que vous pouvez acheter pour votre smartwatch Garmin, il y a aussi les watchfaces. Les premières, payantes, proviennent notamment de Disney. Mickey et Minnie Mouse sont disponibles, tout comme Grogu ou Tony Stark. Ces derniers suggèrent que d'autres personnages de Star Wars et de Marvel pourraient suivre. Coût : 5,99 euros.

D'autres nouveaux watchfaces proviennent de Porsche ou de la marque de golf TaylorMade, qui intègre également de petits gadgets pour les golfeurs. Par ailleurs, Garmin propose lui-même trois watchfaces spatiales : Un astronaute rétro, 24 images du télescope James Webb et 24 autres photos impressionnantes de la Nasa.