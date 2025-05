Nouveautés + tendances 8 4

Google I/O : Gemini devient plus personnel, l'essayage virtuel et Android pour les lunettes

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 21/5/2025

L'IA doit être de plus en plus performante : C'est ainsi que l'on peut résumer les annonces faites par Google en ouverture de la conférence des développeurs I/O. Il vaut néanmoins la peine d'y regarder de plus près.

Les annonces faites lors de la keynote d'ouverture de Google I/O peuvent être divisées en trois parties : Les nouveautés qui toucheront le plus grand nombre, les outils d'IA nouveaux et améliorés pour un public payant et Android XR, le nouveau logiciel pour les lunettes et les casques.

Google résume ces nouveautés par les mots clés «Personal, Proactive, Powerful». Cela signifie que les soi-disant agents permettent à l'IA de se souvenir de plus de choses sur vous et d'avoir plus de contexte pour les interactions. Ils permettent à l'IA de prendre en charge des tâches plus complexes comme la recherche et la réservation de billets ou de rendez-vous.

Gemini voit le monde autour de vous

Il y a un an, «Project Astra» était encore un projet de recherche. Il a depuis progressé au point d'être disponible sous la forme d'un nouveau partage de caméra et d'écran pour Gemini sur Android et iOS. Pour simplifier, l'assistant IA peut désormais voir ce qui se passe autour de vous ou sur votre écran et répondre à des questions en conséquence.

Mode IA pour la recherche Google

Google ajoute un mode IA à sa recherche. Ce que l'on appelle «AI Mode» bénéficie d'un onglet spécifique qui vous permet d'utiliser le chatbot Gemini pour lancer des recherches qui peuvent être beaucoup plus complexes que les recherches Google traditionnelles. Il en va de même pour la mise en forme des résultats. Aux États-Unis, la fonctionnalité est utilisable dès cette semaine. On ne sait pas encore quand d'autres pays seront ajoutés. Des extensions sont également en cours pour inclure des données financières et sportives.

Avec Deep Search, le mode IA offre une fonction capable de relier entre elles des centaines de requêtes et des informations différentes. Ici, la recherche prend plusieurs minutes.

L'essayage virtuel

Pour la partie shopping de sa recherche, Google a développé une fonction d'essayage virtuel. Vous téléchargez une photo de vous et l'IA vous taille le vêtement sélectionné sur votre corps. Cela fonctionne aussi avec d'autres choses comme un tapis dans le salon.

Pour l'essayage virtuel, l'IA a seulement besoin d'une photo de vous.

Les traductions en direct dans Google Meet

La traduction par une IA existe depuis longtemps. Google l'a désormais intégrée dans Google Meet, mais ne travaille plus avec des sous-titres ou une voix d'ordinateur qui répète ce qui a été dit dans une autre langue. Au lieu de cela, la personne qui parle est synchronisée, avec un léger retard. Cette fonction n'est pour l'instant disponible que pour les clients Enterprise payants.

Android XR : l'IA pour les lunettes

Avec Android XR, Google veut livrer le nouveau système d'exploitation pour les casques et les lunettes. Si l'engouement pour la Apple Vision Pro s'est déjà tari, c'est sans doute pour cela que les lunettes traditionnelles sont en ligne de mire. Google veut fournir la plate-forme logicielle que d'autres peuvent utiliser pour leurs appareils. Samsung, par exemple, a montré un casque avec Project Moohan et Google a ses premiers partenaires pour les lunettes avec Gentle Monster et Warby Parker.

Pour l'instant, le casque de Samsung n'a été qu'aperçu. Aucune autre information n'est disponible.

Sur scène, une démonstration a été faite de la façon dont Gemini fonctionne sur les lunettes et peut voir l'environnement. A cela s'ajoute une fonction de livestream et des traductions en direct pour les conversations. Plus de détails sur Android XR et les casques et lunettes correspondants devraient être donnés dans le courant de l'année.

Créer des vidéos, des images et de la musique encore mieux

Google a encore amélioré ses outils de création d'images, de vidéos et de musique. «Imagen 4», l'outil de création d'images à partir de texte, devrait par exemple être capable de générer du texte et propose de nouveaux formats d'image avec Carré et Paysage.

«Veo 3» crée désormais le son correspondant aux vidéos, y compris la voix. L'ancien modèle «Veo 2» obtient le contrôle des mouvements de la caméra et peut supprimer des objets. Avec «Flow», les deux modèles sont dotés d'un nouvel outil qui permet de créer des films entiers et non plus seulement des scènes individuelles. Chaque plan est suivi d'une nouvelle invite, l'IA étant capable de prendre en charge les personnages et les décors.

Avec Lyria 2, Google met également à jour son outil d'IA pour la création de musique. Il est disponible pour Youtube Shorts, Vertex AI et Music AI Sandbox.

Les derniers outils coûtent cher

Les outils d'IA de Google sont loin d'être tous utilisables gratuitement. Vous devez payer pour les créatifs en particulier, mais aussi pour Gemini dans Chrome. Pour cela, il vous faut au moins Google AI Pro pour 21,99 euros par mois. Si vous voulez créer des vidéos avec Veo 3 et Flow, vous devez souscrire à Google AI Ultra pour 249,99 euros par mois. Certains des outils les plus récents ne sont toutefois disponibles qu'aux États-Unis pour le moment et je n'ai pas encore trouvé de prix pour la Suisse.

Pour 250 dollars par mois, Youtube Premium est même inclus.

Si vous voulez regarder la keynote de la Google I/O 2025:

