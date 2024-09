Google intègre la Wayback Machine dans la recherche

La fonction de recherche Google est remplacée par la fonction de mise en cache supprimée. Il existe désormais des liens vers les pages sauvegardées de la Wayback Machine d'Internet Archive (archive.org).

En février 2024 Google a confirmé sur X que les liens de cache de sa recherche seraient supprimés. Il s'agissait de l'une des plus anciennes fonctions qui montrait à l'internaute une version d'un site mise en cache par Google. En d'autres termes, elle montrait une page telle que Google la "voyait" lui-même.

Avant 2024, les résultats de recherche pouvaient afficher une version mise en cache des sites web.

Source : seroundtable.com

Cela a aidé dans différentes situations : Par exemple, lorsqu'une page ne s'ouvrait pas (assez rapidement) à cause d'un serveur lent (auparavant). Ou pour savoir ce qu'une entreprise a ajouté ou supprimé de son site. Il était également possible d'accéder à des sites bloqués dans sa propre région

Accès direct à l'Internet archivé

Le contact public de Google Search, Danny Sullivan, a déjà fait savoir dans le post de février en question que son entreprise avait des vues sur archive.org pour remplacer la fonction de cache. Il n'est donc pas surprenant que leur Wayback Machine soit maintenant officiellement lancée comme remplaçante.

La Wayback Machine vous permet de récupérer des sauvegardes ponctuelles de sites web depuis les débuts d'Internet. Vous pouvez ainsi voir à quoi ressemblait Internet il y a 20 ans. Il est également possible d'accéder à des sites qui n'existent plus.

Cet article de 2018 sur le thème du streaming gratuit a été supprimé quelques jours après sa publication. Il reste accessible via archive.org et leur Wayback Machine.

Source : Screenshot / Martin Jud

Comment utiliser la nouvelle fonction Wayback-Machine

Le nouveau partenariat entre Google et Internet Archive Wayback Machine aboutit à un bon remplacement de la fonction de mise en cache. Et elle peut aussi faire plus : contrairement à l'ancienne fonction, elle n'affiche pas seulement la dernière variante d'un site web, mais d'innombrables instantanés selon le contenu.

Comment accéder aux copies de sites web du passé.

Source : Screenshot / Martin Jud

Pour accéder aux copies de sites web du passé, vous devez cliquer sur les trois points d'un résultat et sélectionner "En savoir plus sur ce site". En outre, Google peut prendre un certain temps avant de déployer cette nouvelle fonctionnalité dans le monde entier. Au moment de la publication de cet article, elle n'est pas encore visible.