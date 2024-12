Google fournit des mises à jour Android aux Pixel 6 et 7 pendant deux ans de plus

Google fournira des mises à jour Android à tous les smartphones Pixel 6 et 7 ainsi qu'au Pixel Fold deux ans de plus que prévu.

A l'origine, Google avait prévu de ne fournir des mises à jour que pendant trois ans pour les séries Pixel 6 et 7, ainsi que pour son premier smartphone pliable, le Pixel Fold. Pour le Pixel 6, cela aurait été terminé après la mise à jour actuelle vers Android 15. Mais selon la dernière annonce, elle continuera jusqu'à Android 17.

L'extension à domicile de la période de mise à jour

Mishaal Rahman, expert Android, a consulté attentivement le site de support de Google. Il a constaté que il a remarqué que le fabricant a prolongé la période de mise à jour du système d'exploitation de trois à cinq ans pour sept smartphones au total. Concrètement, il s'agit des smartphones suivants :

Pixel Fold

Pixel 7a

Pixel 7 Pro

Pixel 7

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 6a

Pour les Pixel 6, cela signifie des mises à jour jusqu'à Android 17 et pour les Pixel 7 et le Fold jusqu'à Android 18. Google a depuis confirmé que cette prolongation du support n'est pas une erreur de frappe.

Les mises à jour d'Android ont certes perdu de leur pertinence, mais il n'en reste pas moins que cette annonce donne l'impression d'utiliser les appareils plus longtemps. Le fait que Google distribue de plus en plus de nouvelles fonctionnalités via ce que l'on appelle les Pixel Drops ou les mises à jour du Play Framework n'y change rien.

Mise à jour Android avec des nouveautés mineures

Google vient d'annoncer plusieurs nouveautés pour Android qui ne nécessitent pas d'appareils spécifiques, mais Android 14. Dans certains cas, Android 5 est même suffisant ou l'appareil doit disposer d'au moins trois gigaoctets de mémoire vive.

Par exemple, les photos et les vidéos peuvent désormais être partagées via un code QR grâce à Quick Share. Les sous-titres automatiques des vidéos sont accompagnés d'éléments descriptifs et Spotify peut être contrôlé via Gemini. Les descriptions d'images de Lookout accèdent désormais à Gemini et l'application de clavier Gboard reçoit de nouvelles combinaisons de stickers dans l'Emoji Kitchen.