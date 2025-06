Nouveautés + tendances 21 1

Google Earth intègre des images historiques Street View pour le 20e anniversaire

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 25/6/2025

Dans Google Earth, vous pouvez désormais suivre l'évolution de lieux réels au fil des ans : avec des images Street View issues des archives de Google, directement dans le navigateur ou l'application de bureau.

Pour fêter le 20e anniversaire deGoogle Earth, Google introduit une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de jeter un coup d'œil dans le passé : vous pouvez accéder à des images historiques Street View et satellites dans les versions de bureau et web du globe virtuel. Google Earth élargit ainsi ses perspectives et apporte pour la première fois sur le grand globe une fonction jusqu'ici réservée à Google Maps.

Un voyage dans le temps au niveau des rues

La nouvelle fonctionnalité vous permet de sélectionner des lieux ciblés et de suivre leur évolution au fil des années. Vous pouvez par exemple voir comment les quartiers ont changé, les bâtiments se sont transformés ou les paysages se sont transformés. Le voyage dans le temps Street View est directement intégré dans l'interface utilisateur de Google Earth. Dès que vous sélectionnez un lieu avec des données Street View, une ligne du temps apparaît et vous permet de passer d'une année à l'autre.

La nouvelle fonction de la ligne du temps dans Google Earth montre l'évolution de la scène de rue entre 2018 et 2024 en prenant l'exemple de West Street à New York.

Cette fonctionnalité est basée sur les vastes archives de Google Street View, qui ont été continuellement enrichies depuis 2007. Des millions d'images de plus de 100 pays sont disponibles : beaucoup d'entre elles sont désormais disponibles dans Google Earth. La fonctionnalité devrait être déployée de plus en plus largement.

Voyage dans le temps avec des images satellites

En plus de la nouvelle chronologie Street View, vous pouvez également utiliser des images satellites pour suivre les changements à la surface de la Terre. C'est possible grâce à la fonction «Google Earth Timelapse».

Timelapse combine des millions d'images satellites prises il y a plus de 30 ans, à partir de 1984 et parfois même avant. Vous pouvez ainsi voir comment :

Les villes se sont étendues,

Des forêts ont été déboisées,

les glaciers ont reculé,

des lignes côtières ont bougé.

Le voyage dans le temps par satellite dans Google Earth Pro montre ici Hoheluft-West à Hambourg le 17 octobre 2006.

En outre, Google travaille sur des outils d'analyse supplémentaires pour les utilisateurs Pro, tels que la densité de la canopée et les zones de chaleur urbaine. Ils seront disponibles dans les semaines à venir

Une rétrospective de 20 ans de tour du monde numérique

Google Earth a été lancé le 28 juin 2005, après l'acquisition par Google de la société Keyhole. Le logiciel, initialement connu sous le nom de «Earth Viewer», est rapidement devenu populaire : dès la première semaine de son lancement, il a enregistré plus de 100 millions de téléchargements. Depuis, Google Earth est passé d'une application de bureau à un service web complet combinant images satellites, modèles 3D, vues aériennes et maintenant vues historiques des rues.

Au cours des deux dernières décennies, Google Earth n'a pas seulement servi à l'exploration privée, mais aussi à la science, à l'éducation et à l'aide humanitaire. Les chercheurs ont utilisé la plate-forme pour découvrir de nouveaux systèmes de récifs, analyser les changements environnementaux ou localiser des sites de fossiles.

