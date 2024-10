Google doit ouvrir le Play Store aux magasins d'applications alternatifs - aux États-Unis

Google a acheté un monopole avec de l'argent et doit donc ouvrir le Play Store. Tel est le verdict d'un procès aux États-Unis.

En 2020, Epic Games, la société derrière "Fortnite", a déjà attaqué Google en justice. Il est reproché au groupe d'avoir un monopole sur Android avec le Play Store et de l'avoir acheté, entre autres, en versant de l'argent. Les app stores alternatifs n'auraient aucune chance et devraient se plier aux conditions de Google, par exemple en ce qui concerne les méthodes de paiement. Selon le jugement rendu, Google doit ouvrir le Play Store à partir de novembre pour une durée de trois ans et ne peut pas consolider sa position en versant de l'argent. Un appel a toutefois déjà été annoncé.

Installer des app stores depuis le Play Store

A la différence d'iOS, il est possible depuis longtemps d'utiliser des App Stores alternatifs sur Android. Jusqu'à présent, il fallait toutefois les installer manuellement par le biais de ce que l'on appelle le sideload. Selon le jugement, cela doit changer et Google doit les afficher dans le Play Store. Les utilisateurs doivent alors pouvoir les installer à partir de là.

En outre, les magasins d'applications d'Epic, de Samsung et de qui que ce soit d'autre doivent avoir accès à l'intégralité du catalogue du Play Store. Ceci afin d'éviter que Google ne protège son monopole par des accords d'exclusivité et autres.

Plus un seul mode de paiement

Google se verra également interdire d'autoriser "Google Play Billing" comme unique méthode de paiement. Les développeurs d'applications pourront faire référence à d'autres modes de paiement ainsi qu'aux téléchargements en dehors du Play Store et fixer leurs propres prix. Jusqu'à présent, ils sont tenus de respecter les niveaux de prix imposés par Google.

En outre, Google ne peut pas proposer d'argent ou d'autres avantages aux développeuses d'applications qui publient leurs applications en exclusivité ou en premier sur le Play Store. Il en va de même si les apps ne sont pas en solde sur des app stores concurrents. Il est également interdit à Google d'utiliser de l'argent ou d'autres avantages pour inciter les fabricants d'appareils ou les opérateurs de téléphonie mobile à installer le Play Store sur les appareils et à ne pas installer d'autres app stores.

La décision du juge James Donato ne s'applique toutefois qu'aux États-Unis. Les réactions de Google et d'Epic Games laissent également penser que, quelle que soit l'issue de l'appel, les modifications apportées au Play Store ne s'appliqueront qu'aux États-Unis. Le véritable procès contre Google s'était déjà terminé par un verdict de culpabilité en décembre 2023. Un an plus tard, le verdict est tombé.

Nouveautés + tendances Google perd en justice contre Epic Games par Samuel Buchmann

Epic Games se dit satisfait, Google voit des dangers non désirés

Même si de nombreuses questions - notamment sur les détails technologiques ou la sécurité des applications en solde - restent en suspens et en attente d'un appel, Tim Sweeney se montre confiant. Le PDG d'Epic Games postera sur X qu'il n'y aura plus de "30% app tax" aux Etats-Unis à partir de 2025. Il fait ainsi allusion au pourcentage prélevé par Google sur chaque paiement effectué sur le Play Store.

Pendant ce temps, Google s'inquiète dans un Déclaration des "conséquences non désirées qui pourraient nuire aux consommateurs, développeurs et fabricants d'appareils américains". Le groupe fait également référence à la concurrence féroce qui existe avec Apple pour les clients et les développeurs d'applications. De plus, Google est ouvert et le Play Store n'est pas le seul moyen d'obtenir des applications.

Cependant, cela ne tient pas compte du fait que le jugement indique, entre autres, que même Amazon n'a pas réussi à établir une boutique d'applications à succès au-delà du Play Store. De plus, la plainte d'Epic Games portait essentiellement sur le monopole de Google au sein d'Android et non sur l'ensemble des smartphones.

En revanche, en 2021, Epic Games a échoué dans un procès contre Apple. Le fabricant de l'iPhone avait alors été reconnu comme n'ayant pas de monopole, de justesse.