Google affiche désormais des textes générés par l'IA en réponse à vos questions

Debora Pape Traduction: traduction automatique 27/3/2025

Dès à présent, Google fournit également en Europe des textes générés par l'IA dans ses résultats de recherche. Ces textes sont destinés à vous aider à obtenir un premier aperçu du thème.

Vous posez une question à un chatbot IA et il vous propose en réponse des informations plus ou moins utiles. Si vous avez affaire à des assistants IA, vous connaissez certainement cette situation. L'année dernière, Google avait annoncé l'intégration de son modèle de langage d'IA Gemini dans Google Search. La nouvelle fonctionnalité n'était initialement disponible qu'aux États-Unis.

Maintenant, Google apporte ce que l'on appelle la "vue d'ensemble avec IA" dans les pays européens, dont l'Allemagne et la Suisse. Vous pouvez voir les réponses générées par l'IA dans la recherche Google si vous êtes connecté à votre compte Google et si vous avez plus de 18 ans. La fonctionnalité semble déjà avoir été déployée à grande échelle.

Que fait "Aperçu avec l'IA"?

Le modèle économique de Google en tant que moteur de recherche repose sur la fourniture de résultats de recherche sur les sites Web qui répondent le plus précisément à votre requête. "Aperçu avec l'IA" va plus loin et fournit tout simplement la réponse elle-même. La fonction génère un texte d'IA qui met en lumière des aspects importants du thème demandé.

Le texte IA apparaît sous les annonces publicitaires et au-dessus des résultats de recherche normaux. Les sources complémentaires - c'est-à-dire les sites Web définis comme pertinents - sont reliées dans le texte.

Résultat de la recherche pour une requête sur l'entretien des plantes : le résumé de l'IA est affiché en haut et les résultats de recherche normaux avec les sites Web pertinents sont affichés en dessous.

Quand Google affichera-t-il le "résumé avec IA"?

Selon Google, le récapitulatif avec IA apparaîtra lorsque "nos systèmes détermineront qu'il s'agit de la réponse la plus utile". Il s'agit d'une déclaration de guerre aux propriétaires de sites Web qui essaient généralement de fournir eux-mêmes des informations utiles afin d'être placés le plus haut possible dans les résultats de recherche de Google.

En tout cas, il n'est pas tout à fait clair quand un aperçu de l'IA apparaît ou non. Lors de mes premiers essais, l'aperçu est apparu, comme vous pouvez le voir ci-dessus, lors d'une recherche Google posée sous forme de question ("Pourquoi les plantes ont-elles des feuilles jaunes ?"). En revanche, la requête "plante à feuilles jaunes" n'a pas donné lieu à un aperçu de l'IA. Gemini n'a peut-être pas pu identifier le contexte : La requête fait-elle référence à des genres de plantes ayant des feuilles jaunes ou à des plantes malades?

La requête "Mesurer la fréquence respiratoire d'un chat", également formulée en mots clés, a un contexte médical clair. En conséquence, Google m'a fourni des informations utiles sur la manière de mesurer la fréquence respiratoire, sur la fréquence normale et sur le moment de consulter un vétérinaire via un aperçu de l'IA. Six sites Web de référence ont été indiqués - qui correspondaient également aux résultats de recherche supérieurs sous l'aperçu de l'IA.

Avez-vous déjà vu l'aperçu de l'IA de Google et comment évaluez-vous les réponses?

