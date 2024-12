GOG fait un doigt d'honneur à Blizzard pour Warcraft

Blizzard fait retirer deux jeux "Warcraft" de la boutique GOG. Mais GOG promet d'autres mises à jour et offre un bon d'achat pour les diffuser avant le déréférencement.

Parmi les éditeurs de jeux, il y a les "bons", ceux qui ont le cœur des joueurs, et les "mauvais", ceux qui s'attirent le mécontentement de la communauté des joueurs par des décisions arbitraires. "Good Old Games, plus connu sous le nom de GOG, fait certainement partie des bons - et le prouve une fois de plus.

Qui est GOG et que fait le fournisseur? GOG a été fondé en 2008 avec l'ambition de préparer des classiques du jeu sans DRM pour les ordinateurs modernes et de les proposer en téléchargement à bas prix et en toute légalité. Sans DRM signifie qu'il n'y a pas de gestion des droits numériques par le biais d'un accès en ligne ou d'un logiciel tiers. La raison en est que de nombreux jeux vieux de plusieurs dizaines d'années ne fonctionnent plus sur les ordinateurs actuels, même si vous disposez d'un lecteur de CD ou même de disquettes. Cela signifie que des classiques bien-aimés pourraient disparaître dans le brouillard numérique du passé.

Le programme de préservation de GOG

En novembre 2024, GOG a annoncé son "Preservation Program" : Les jeux qui y seront inclus continueront d'être maintenus et adaptés aux nouveaux matériels. Actuellement, 102 titres se trouvent dans le Preservation Program. Par exemple, "Warcraft" 1 et 2 des années 90.

Le 13 décembre, GOG devra retirer ces deux jeux de ses soldes à la demande de Blizzard Entertainment, le développeur et éditeur des jeux "Warcraft". C'est ce qu'a annoncé GOG le 2 décembre. Blizzard a repris ces jeux et en a publié des versions remasterisées le 13 novembre

De nouvelles mises à jour techniques malgré le déréférencement

Bien que les jeux ne soient plus disponibles sur la boutique GOG par la suite, le fournisseur promet de continuer à les maintenir malgré tout dans le cadre du Preservation Program. Cela s'applique également à tous les autres jeux qui se trouvent dans le catalogue du Preservation Program et qui pourraient devoir être retirés de la boutique à l'avenir. Cela signifie que vous pouvez encore acheter Warcraft 1 et 2 sur GOG et vous attendre à des mises à jour techniques de la part de GOG après le 13 décembre, bien que GOG ne soit plus autorisé à vendre les jeux. Et le fournisseur propose même un code de bon d'achat - MakeWarcraftLiveForever - pour le bundle de jeux, qui vous permet de l'acheter avec une petite réduction jusqu'au déréférencement. Au moment de passer à la caisse, vous devez choisir l'une des devises prises en charge (dollar américain, euro, livre sterling ou złoty polonais). Le bon d'achat et la promesse de maintenance montrent probablement ce que GOG pense du fait que Blizzard laisse les jeux se retirer de la boutique. Néanmoins, dans son annonce, GOG remercie Blizzard pour sa bonne collaboration. Il faut donc prendre tout cela comme un clin d'œil.