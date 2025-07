Nouveautés + tendances 19 8

Gmail facilite l'élimination des newsletters inutiles

Debora Pape Traduction: traduction automatique 9/7/2025

Gmail déclare la guerre aux newsletters avec une nouvelle fonctionnalité. Elle vous permet d'afficher une liste de tous les abonnements à la newsletter et de vous désabonner directement.

Au cours de leur vie en ligne, la plupart des gens accumulent de plus en plus d'abonnements à des newsletters. Les boîtes de réception sont ainsi bombardées de nouveautés, d'offres, de campagnes et d'autres informations. Il est possible de se désabonner des newsletters, mais pour cela, vous devez avoir l'e-mail en question sous les yeux. Google vient d'annoncer une nouveauté pour son application de messagerie Gmail qui pourrait aider à endiguer le flot d'e-mails : la vue «Gérer les abonnements».

Une meilleure vue d'ensemble et une fonction de désabonnement simple

Vous la trouverez dans le menu à trois barres de l'application Gmail. Cette vue répertorie vos abonnements actifs à la newsletter. Plus un fournisseur vous envoie d'e-mails, plus l'abonnement est listé en haut de la liste. Gmail vous indique également le nombre d'emails reçus au cours des dernières semaines.

Source : Google

En tapant sur l'icône mail à côté de chaque fournisseur, vous pouvez vous désabonner de la newsletter. Pour ce faire, il se peut que vous soyez redirigé vers le site Web de désabonnement correspondant du fournisseur. Si vous appuyez sur l'expéditeur, l'application vous montrera tous les courriers associés. Cela pourrait vous aider à prendre une décision.

Gmail rend la tâche des expéditeurs de newsletters plus difficile

Google a introduit dès 2024 un bouton «Se désabonner» pour les newsletters, qui s'affiche dans l'en-tête du mail. Cela vous évite de faire défiler l'email vers le bas et d'y chercher le lien de désabonnement, généralement difficile à voir. Cela fonctionne partiellement pour moi. Toutes les newsletters n'ont pas le bouton Gmail - la plupart du temps, il est absent lorsqu'il n'y a pas de lien classique de désabonnement. Par exemple, pour Google Alerts.

Le problème de base reste cependant le même : si vous voulez vraiment faire le ménage, vous devez rechercher de manière ciblée les newsletters dans votre boîte mail. Les newsletters rarement envoyées peuvent ainsi vous échapper. La gestion des abonnements aux newsletters dans Gmail pourrait donc être une véritable aide pour les consommateurs.

La nouvelle fonctionnalité est actuellement déployée dans l'interface web de Gmail et dans les applications Android et iOS. Cela peut prendre quelques semaines avant qu'elle ne soit disponible chez vous. Selon Google, la gestion des abonnements directement dans Gmail ne sera possible dans un premier temps que dans certains pays. L'annonce ne précise pas de quels pays il s'agit. Il est probable que la fonction apparaisse partout où il y a le bouton de désabonnement «» .

