Nouveautés + tendances 26 5

Gimp 3.0 est disponible et apporte des filtres non destructifs - même pour le texte

Debora Pape Traduction: traduction automatique 18/3/2025

L'éditeur d'images gratuit Gimp a reçu quelques optimisations attendues depuis longtemps. Ainsi, le travail avec les filtres, les textes et les calques est nettement simplifié.

Etes-vous de ceux qui utilisent le logiciel gratuit de retouche photo Gimp plutôt que des logiciels payants comme Photoshop ou Affinity Photo ? Alors vous devriez chercher des mises à jour, car Gimp est maintenant disponible dans la version 3.0. Il s'agit de la première mise à jour majeure depuis 2018, qui vous permet enfin de retoucher les effets de filtre, y compris sur les textes.

À l'avenir, les nouvelles modifications seront plus fréquentes, promet l'équipe derrière le projet open source.

À l'ouverture de Gimp 3.0, on remarque immédiatement une interface utilisateur moderne avec des icônes plus grandes et unifiées. Selon Patch Notes, la nouvelle interface permet un meilleur affichage sur différentes résolutions d'écran. Il devrait également être plus facile de créer des thèmes personnalisés, c'est-à-dire des designs d'interface, à l'aide de CSS.

Gimp 2.10 (moitié supérieure de l'image) par rapport à Gimp 3.0 (moitié inférieure).

Source : Debora Pape

Les points forts de la version 3.0 : l'édition de filtres et de calques

Dans Photoshop & Co., les calques de filtre sont parfois implémentés depuis des décennies. Ainsi, les filtres appliqués, tels que les flous, ne modifient pas l'image originale et peuvent être modifiés ou supprimés ultérieurement. Désormais, Gimp propose également ces filtres dits non destructifs.

La nouvelle fonctionnalité n'est cependant pas évidente à trouver au premier coup d'œil. Contrairement à Photoshop ou Affinity Photo, Gimp ne crée pas de calque de filtre dans la vue des calques, mais le cache derrière l'icône "fx" dans la vue des calques. Cliquez dessus pour afficher tous les filtres de ce calque et les modifier.

Vous trouverez les filtres appliqués derrière l'icône Effects dans la pile des calques.

Source : Debora Pape

Pour les textes aussi, Gimp était jusqu'à présent loin derrière la concurrence. Il n'était pas possible d'insérer une simple ombre portée et de retravailler le texte après. Désormais, vous pouvez appliquer de nombreux filtres, dont les ombres portées et l'effet de froncement, au texte et le modifier ensuite avec l'outil Texte. Tous les filtres ne permettent pas d'effectuer des modifications ultérieures, par exemple le filtre Flou. Gimp offre alors la possibilité de supprimer le filtre pour modifier le texte.

La mise à jour corrige également une autre caractéristique frustrante de Gimp. Jusqu'à présent, il n'était pas possible de sélectionner plusieurs calques et de les déplacer ou de les transformer en même temps. C'est désormais possible. En maintenant la touche Maj enfoncée, vous pouvez sélectionner autant de calques que vous le souhaitez et les déplacer tous ensemble en maintenant également la touche Maj enfoncée.

Il est également possible de transformer (redimensionner, faire pivoter et déformer) simultanément. Lorsque vous passez à l'outil de transformation, il se peut que seul le calque supérieur soit affiché en aperçu, mais les modifications s'appliquent à tous les calques après confirmation. Si vous voulez voir tous les calques, cliquez sur "Afficher l'aperçu de l'image" et "Aperçu de la composition" dans les paramètres de transformation.

Autres nouveautés

Dans l'outil Pinceau, vous pouvez étendre la limite du calque en cochant l'option "Étendre le calque" lorsque vous peignez. Cela vous permet d'utiliser plus facilement toute la taille du canevas.

Gimp prend enfin en charge d'autres espaces colorimétriques que le sRGB. Lors de l'importation d'images avec d'autres profils de couleurs, comme AdobeRGB, les informations enregistrées ne sont plus perdues. L'espace colorimétrique actuel est affiché lors de la sélection des couleurs.

Gimp prend également en charge davantage de formats d'importation et d'exportation. Pour les formats déjà pris en charge, comme le format Photoshop .psd, les développeurs ont amélioré la compatibilité.

Photo d’en-tête : Gimp 3.0 Écran splash

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 26 personne(s)