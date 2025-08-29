Nouveautés + tendances 3 1

"GeoGuessr" : Le championnat du monde de Wo-bin-ich a lieu ce week-end

Debora Pape Traduction: traduction automatique 29/8/2025

Le monde est petit, mais il est grand. C'est ce que vous découvrirez en jouant à GeoGuessr. La finale de la Coupe du monde montrera qui connaît le mieux notre planète, du moins géographiquement.

Si vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous vous trouvez et de ce qui se passe, «GeoGuessr» n'est peut-être pas pour vous. Ou peut-être que si, car ma phrase d'introduction décrit déjà très bien le principe de ce jeu de devinettes géographiques très populaire. «GeoGuessr» est si populaire qu'il existe même un championnat du monde. Et sa finale se déroulera les 29 et 30 août dans... Guess it soi-même : une grande ville danoise au bord de la mer Baltique.

Pour suivre la Coupe du monde, vous n'avez pas besoin de vous y rendre. Vous pouvez également suivre en direct sur YouTube les finalistes qui tentent de savoir où ils se trouvent.

Qu'est-ce que «GeoGuessr»?

Si vous ne connaissez pas le jeu, imaginez ceci : Vous êtes téléporté à un endroit quelconque de la planète. Là, vous avez jusqu'à deux minutes, selon le mode de jeu, pour regarder autour de vous et deviner où vous avez atterri. Vous ne pouvez pas utiliser votre appareil mobile, vous ne pouvez demander à personne et les plaques d'immatriculation ne sont pas reconnaissables. Ensuite, vous donnez votre conseil de localisation sur une carte du monde. Plus votre suggestion est proche de votre emplacement réel, plus vous gagnez de points.

Le tout se fait bien sûr sans technologie futuriste de beaming, mais à l'aide de Google Street View dans le navigateur. L'intérêt de la chose est de pouvoir regarder rapidement autour de soi à la recherche d'indices permettant de délimiter votre position. Dans quelle zone climatique vous trouvez-vous ? Quelle langue peut-on lire sur les panneaux et les affiches ? Vous pouvez vous retrouver au milieu d'une ville connue, mais aussi sur une route de l'arrière-pays avec trois buissons maigres et une seule voiture sur la voie d'en face. Avec un peu de chance, il y a des panneaux qui indiquent la distance jusqu'à une grande ville.

J'ai atterri au milieu de nulle part, mais il semble que ce soit un site touristique de premier ordre.

Source : Debora Pape

Vous pouvez jouer à «GeoGuessr» seul ou avec d'autres. En multijoueur, tous les participants se retrouvent au même endroit pour que cela reste équitable. Après un nombre de tours à déterminer par le meneur de jeu, celui ou celle qui a le plus de points gagne.

«Vous pouvez utiliser GeoGuessr» gratuitement et de manière limitée avec un compte. Grâce à ce jeu - ou à des alternatives gratuites comme Geotastic - vous ferez des voyages passionnants autour du monde et vous vous rendrez compte à quel point vous en savez peu sur les lieux du monde. Sur la Photo d'en-tête, vous voyez d'ailleurs le stade du Letzigrund à Zurich. J'ai tout de même tapé à 400 kilomètres de là.

«GeoGuessr» Coupe du monde

La Coupe du monde «GeoGuessr» n'existe que depuis 2023. La saison actuelle a commencé en novembre 2024. Plusieurs duels en ligne ont permis de désigner 15 finalistes et une finaliste qui s'affronteront en finale à Copenhague (je l'ai quand même dit maintenant). Deux d'entre eux viennent d'Allemagne et un de France. La Suisse n'est pas représentée. Le montant du prix, qui sera réparti entre tous les finalistes, s'élève à environ 110 000 dollars américains. Une partie de cette somme sera financée par le crowd funding.

De par l'écriture sur le véhicule et un bâtiment en arrière-plan, j'avais une intuition - et elle était correcte.

Source : Debora Pape

Quiconque joue à «GeoGuessr» en finale de la Coupe du monde a acquis de vastes connaissances en géographie, langues et culture. Alors que je me trompe parfois de continent dans «GeoGuessr» et que je suis heureux de deviner correctement ma position dans un rayon de 500 kilomètres, il en va tout autrement dans la ligue professionnelle. Dans le service de diffusion en direct de la Coupe du monde 2024, vous verrez à partir de 7:39:45 comment le futur champion du monde Mathieu «Blinky» Huet - qui, tout comme son adversaire de la finale, sera de retour en 2025 - regarde autour de lui quelques instants seulement avant de déterminer sa position à 1,3 kilomètre près dans une petite ville de Bolivie.

Photo d’en-tête : GeoGuessr / Google Street View / Debora Pape

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 3 personne(s)







