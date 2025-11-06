Nouveautés + tendances 23 6

Gemini, l'assistant IA de Google, devient un passager utile en voiture

Debora Pape Traduction : traduction automatique 6/11/2025

Google veut améliorer le changement d'itinéraire en mains libres : Au lieu d'arrêter brièvement la voiture pour ajouter un arrêt à la navigation en cours, Gemini pourra bientôt s'en charger.

La navigation avec Google Maps devrait devenir encore plus facile. Google a annoncé que son assistant vocal d'intelligence artificielle, Gemini, sera bientôt utilisable dans l'application Maps. Avec Gemini, vous parlez en langage naturel plutôt qu'avec des commandes vocales prédéfinies. Le grand avantage pour la navigation Google Maps est que vous pouvez poser des questions et demander à ce que votre itinéraire soit adapté sans avoir à taper sur l'écran. La mise à jour sera déployée sur Android et iOS dans les semaines à venir, Android Auto devrait suivre peu après.

Gemini assume les fonctions d'un passager

Actuellement, Google Maps permet d'indiquer une destination et de lancer la navigation par commande vocale. Cependant, lorsque vous recevez des instructions supplémentaires, vous entendez très rapidement un «Désolé, je n'ai pas compris», par exemple lorsque vous souhaitez insérer un arrêt intermédiaire.

Avec Gemini, Google Maps devrait devenir beaucoup plus intelligent : L'assistant ne se contente pas de comprendre des instructions simples, il peut également répondre à vos questions sur les restaurants ou les magasins. Selon Google, Gemini dispose de toutes les informations enregistrées dans Google Maps, y compris les avis et les informations sur les horaires d'ouverture.

Dès que la mise à jour est installée, vous pouvez vous adresser à Gemini avec «Hey Google» et demander des lieux avec des caractéristiques spécifiques, par exemple un restaurant avec des options végétaliennes, même pendant une navigation active. Gemini vous indiquera (espérons-le) des destinations appropriées et pourra répondre à vos questions, par exemple sur les possibilités de stationnement ou les plats populaires. Si vous utilisez un smartphone Android, Gemini peut également envoyer votre heure d'arrivée prévue aux contacts de votre choix. L'IA devient ainsi votre copilote, en quelque sorte.

La mise à jour vous permet également de signaler oralement les incidents de circulation à Gemini. Pour cela, il suffira de dire à Gemini que vous voyez un accident ou un obstacle sur la route, selon le post de blog de Google. Jusqu'à présent, les incidents peuvent être indiqués manuellement via l'écran.

Des fonctions de navigation supplémentaires pour les utilisateurs aux États-Unis

Aux États-Unis, la mise à jour ajoute des fonctionnalités supplémentaires. Nous ne savons pas si et quand elles seront disponibles en Europe.

La fonction d'indication de points de repère dans les indications de navigation est très pratique, par exemple «tourne à droite dans 500 mètres après le restaurant thaï». Cela facilite l'orientation. Google indique que l'IA analyse également les données Street View et indique les bâtiments ou les commerces facilement identifiables

En outre, Google Maps est censé signaler les perturbations du trafic devant vous, même si vous n'utilisez pas la navigation. Google ne donne aucune précision sur le moment exact où les messages seront envoyés. Il est possible que Google Maps déduise de vos trajets habituels où vous vous rendez et vous aide ainsi à éviter les zones à problèmes

Des fonctions d'assistance plus avancées sont également réservées aux utilisateurs américains. Gemini peut ainsi faire d'autres choses pendant la conversation sur les arrêts possibles et ajouter un rendez-vous à l'agenda Google après l'avoir autorisé.

