Nouveautés + tendances 45

Garmin mise désormais aussi sur un modèle d'abonnement

Lorenz Keller Traduction: traduction automatique 27/3/2025

Garmin apporte de nouvelles fonctionnalités à l'application Garmin Connect. Les analyses basées sur l'IA, les activités en direct et les badges ne sont toutefois disponibles qu'avec un abonnement payant.

Cela ne plaira pas à de nombreux fans. Garmin développe certes son application pour les smartwatches et les montres de sport, mais les fonctions supplémentaires ne sont disponibles qu'avec un abonnement appelé "Garmin Connect+". Celui-ci peut être essayé gratuitement pendant 30 jours et coûte ensuite 7,50 francs ou 8,99 euros par mois ou 75 francs ou 89,99 euros par an.

Le fabricant souligne toutefois que les fonctions disponibles gratuitement jusqu'à présent - comme les données de santé, les plans d'entraînement ou la création de parcours pour la course à pied ou le vélo - restent accessibles gratuitement.

L'abonnement peut être souscrit directement dans l'application et coûte 7.50 francs ou 8,99 euros par mois .

Ce qui coûte - et ce qui reste gratuit

Ce sont les fonctions gratuites :

Détails de chaque activité enregistrée

Données sur la santé

Mesures physiologiques

Plan d'entraînement Garmin Coach

Challenges/badges

Entraînements animés et base de données d'entraînement

Création et téléchargement de parcours pour le vélo et la course à pied

LiveTrack

Ces nouvelles fonctionnalités ne sont disponibles que sur abonnement :

Conseils et astuces exclusifs pour les plans d'entraînement Garmin Coach

Fonctions LiveTrack étendues

Active Intelligence

Interface entreprise de performance

Badges exclusifs

Activité en direct

L'une des nouvelles fonctionnalités les plus importantes est certainement Active Intelligence. Grâce à l'intelligence artificielle, le système fournit en permanence des conseils et des recommandations personnalisés sur la base des données d'entraînement et de santé enregistrées. Dans l'interface entreprise, les abonnés peuvent créer des graphiques à partir des données, c'est-à-dire visualiser et comparer les entraînements sur une période donnée.

En principe, il est compréhensible que Garmin lance un abonnement pour des fonctions logicielles supplémentaires - notamment pour financer le développement de ces fonctions. D'un autre côté, les modèles d'abonnement sont détestés par de nombreux utilisateurs. Cela va permettre à la concurrence de prendre des parts de marché au fabricant leader avec des montres de sport et des smartwatches sans abonnement.

Photo d’en-tête : Garmin

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 45 personne(s)