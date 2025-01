Garmin Instinct 3 : l'écran solaire efficace apporte une autonomie "infinie" à la batterie

La smartwatch d'extérieur de Garmin devient plus grande et est disponible avec un écran AMOLED. La deuxième variante avec écran solaire attire cependant avec une autonomie "infinie".

L'Instinct 3 est disponible en quatre versions différentes : Garmin propose la version AMOLED et la version solaire en 45 ou 50 millimètres de diamètre. A titre de comparaison, le modèle précédent mesurait respectivement 40 et 45 millimètres. Alors qu'un écran est synonyme de couleurs vives, l'autre a un impact positif sur l'autonomie de la batterie.

Autonomie de la batterie : de 24 heures à "l'infini"

Garmin promet une autonomie "infinie" en mode smartwatch uniquement pour le modèle de 50 mm équipé d'une lentille à aiguille solaire. Pour que cela fonctionne, la montre a besoin de trois heures de lumière du jour à l'extérieur avec 50 000 lux. En mode GPS, la promesse d'une autonomie "infinie" ne s'applique pas. Ici, la montre est censée durer cinq fois plus longtemps que le modèle précédent. Cela devrait donc représenter environ 240 heures - aucune smartwatch conventionnelle ne peut rivaliser avec cela lorsque le soleil brille.

L'Instinct 3 affiche également l'heure.

Source : Garmin

La version AMOLED de l'Instinct 3, par exemple, ne devrait durer que 24 heures. Vous "payez" donc l'écran plus puissant en le rechargeant chaque jour.

Extérieur, santé et fitness

Les autres caractéristiques et propriétés de l'Instinct 3 sont indépendantes de la taille et du type d'écran. La smartwatch est dotée d'une lunette renforcée en métal et d'une lampe de poche LED intégrée. Celle-ci offre des intensités lumineuses variables, une lumière rouge et un mode stroboscopique. Le wearable outdoor est censé être résistant à la chaleur et aux chocs selon la norme MIL-STD 810. Garmin ne donne toutefois de chiffres précis que pour l'étanchéité : l'Instinct 3 peut plonger jusqu'à 100 mètres de profondeur.

En tant que smartwatch d'extérieur, l'Instinct 3 dispose d'un altimètre barométrique, d'un gyroscope et d'une boussole 3 axes. Elle peut être connectée à l'application Garmin Explore pour obtenir des cartes détaillées. La fonction TrackBack doit aider à retrouver le point de départ dans la nature. Des notifications d'accident avec localisation sont également prévues pour assurer la sécurité.

La boussole sur la smartwatch.

Source : Garmin

Comme il se doit pour un wearable de Garmin, l'Instinct 3 offre un suivi de la santé 24h/24 et 7j/7 et peut enregistrer d'innombrables sports. Il mesure le pouls et l'oxygène dans le sang, surveille le sommeil et indique la puissance restante de votre corps grâce à la fonction Body Battery. Les paiements sont possibles via Garmin Pay et l'application Garmin Messenger permet de chatter avec d'autres appareils Garmin ou des smartphones connectés. La nouvelle fonction Garmin Share est destinée à faciliter le partage des parcours et des entraînements ainsi que des positions que vous avez créés vous-même.

Prix et disponibilité

La Garmin Instinct 3 devrait être disponible prochainement, y compris chez nous. Comme nous l'avons dit, elle est disponible en deux tailles et en plusieurs couleurs, dont certaines en édition limitée. Le modèle solaire démarre à 389,90 francs ou 399,99 euros. La version AMOLED est disponible à partir de 439,90 francs ou 449,99 euros.