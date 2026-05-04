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Gamestop veut acheter Ebay pour 56 milliards de dollars US

Philipp Rüegg Traduction : traduction automatique 4/5/2026

Gamestop, la chaîne de magasins de jeux vidéo en difficulté, a fait une offre de rachat de plusieurs milliards de dollars à la plateforme de revente Ebay. La provenance de l'argent n'est pas claire.

Les ventes de jeux physiques sont en baisse depuis plusieurs années. Les distributeurs comme Gamestop sont les plus touchés. Au cours des deux dernières années, l'entreprise américaine a fermé environ 1300 magasins dans le monde. 14 succursales en Suisse ont également été touchées. Cela n'empêche pas l'entreprise de faire une offre de 56 milliards de dollars pour la plateforme de revente Ebay, selon The Wall Street Journal. C'est plus de quatre fois la valeur de Gamestop, soit près de 12 milliards de dollars.

Gamestop détiendrait déjà 5 pour cent des actions d'Ebay. Le PDG Ryan Cohen a également obtenu un prêt de 20 milliards de dollars américains. Un montant supplémentaire de 9,4 milliards de dollars US provenant de ses propres réserves s'y ajoute. Une partie du montant doit être payée en espèces. Gamestop veut emprunter une grande partie auprès de banques et d'investisseurs. Le reste devrait être financé par ses propres actions.

Cohen veut faire d'Ebay un concurrent plus fort d'Amazon, a-t-il déclaré au Wall Street Journal. Les parallèles entre les deux entreprises ne manquent pas. Comme Ebay, Gamestop mise sur la revente, les articles de collection et s'appuie de plus en plus sur le commerce en ligne. Cohen veut réduire les coûts annuels d'Ebay de deux milliards de dollars au total en 12 mois et ainsi les rendre rentables.

Ebay a annoncé lundi qu'il allait soigneusement revoir son solde . L'entreprise tente de se réorienter depuis quelques années. Il y a trois ans,Ebay Petites Annonces a été vendu. Entre-temps, l'IA est de plus en plus utilisée pour simplifier les achats. Les récents résultats trimestriels font état d'une hausse des bénéfices et du chiffre d'affaires.

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