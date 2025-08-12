Nouveautés + tendances 57 12

Game Boy Color entièrement transparent : du circuit imprimé au slot de cartouche

12/8/2025

Un Game Boy Color comme vous ne l'avez jamais vu : entièrement transparent, du boîtier au circuit imprimé. La moddeuse Natalie the Nerd montre comment la technologie devient un objet de design.

Vous connaissez peut-être les boîtiers transparents de Game Boy des années 90. Mais vous n'avez jamais rien vu de tel. La moddeuse australienne Natalie the Nerd a construit une Game Boy Color fonctionnelle dont non seulement le boîtier est transparent, mais aussi la carte mère. Le résultat est une vue rare de l'intérieur d'une console. Sans aucune barrière optique.

Qui est Natalie the Nerd? Natalie the Nerd a appris toute seule à faire de la rétro-ingénierie sur la Game Boy. Elle gère la plateforme «Modded Gameboy Club», propose des kits d'éclairage RGB et effectue des réparations pour les Game Boy.

Carte en plastique transparent

Pour ce projet, Natalie a entièrement reverse-engineered l'intérieur du Game Boy Color. Le circuit imprimé est constitué d'un plastique transparent, semblable à de l'acrylique. De fines bandes de cuivre y courent et se dessinent sous la surface comme une œuvre d'art technique. Pour que cela soit possible, elle a renoncé à la couche de base de grande taille habituellement utilisée. Avec un matériel relativement simple comme celui du Game Boy Color, la console reste néanmoins fonctionnelle.

C'est la carte mère transparente du Game Boy Color, conçue et construite par la moddeuse australienne Natalie the Nerd.

Source : @natalie_thenerd / X

La fabrication du circuit imprimé transparent a été confiée à un fournisseur tiers spécialisé. Le matériau fond déjà à environ 200 degrés Celsius, c'est pourquoi Natalie a dû faire très attention lors de la soudure afin de ne pas provoquer de trouble ou de dommage.

Des circuits imprimés clairs : Le circuit imprimé transparent Game Boy-Color expose chaque connexion.

Source : @natalie_thenerd / X

Complètement transparent : du boîtier au slot de la cartouche

Le boîtier, les boutons et le slot de la cartouche sont également transparents. Pour cela, Natalie a utilisé des pièces provenant d'une contrefaçon chinoise. Combiné avec le circuit imprimé transparent, cela donne un look qui n'est pas seulement nostalgique, mais qui ressemble aussi à un objet de design moderne.

Natalie décrit elle-même la Game Boy Color transparente comme fragile et non destinée à un usage quotidien. Selon elle, il s'agit plus d'un projet artistique que d'un compagnon de jeu portable. Le projet reste donc une pièce unique. Une production en série serait trop compliquée, trop chère et trop fragile.

La Game Boy fonctionne et montre ici «Pokémon Version Rouge»

Source : @natalie_thenerd / X

Photo d’en-tête : @natalie_thenerd / X

