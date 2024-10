Galaxy A16 5G : voici le nouveau smartphone d'entrée de gamme de Samsung

Samsung a présenté son nouveau smartphone d'entrée de gamme, le Galaxy A16 5G. Il frôle la limite du milieu de gamme.

Le Galaxy A16 5G est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, dont la résolution de 2340 × 1080 pixels ne nécessite aucun compromis de votre part. Seuls la luminosité de 800 nits et le taux de rafraîchissement de 90 Hertz font la différence avec des appareils plus chers.

Boîtier en plastique résistant aux éclaboussures

Les matériaux utilisés contribuent également à un prix avantageux. Le dos et le cadre du Galaxy A16 5G sont en plastique. Mais le smartphone est tout de même protégé contre la poussière et les projections d'eau selon la norme IP54

Samsung a intégré son propre chipset Exynos 1330 dans le Galaxy A16 5G. En ce qui concerne la mémoire, le fournisseur propose deux variantes : 4 gigaoctets de mémoire vive et 128 gigaoctets de stockage ou 8 et 256 gigaoctets. Dans les deux cas, vous pouvez augmenter la capacité de stockage avec une carte microSD. Sinon, une deuxième carte SIM peut prendre la place de la carte mémoire.

Des trois caméras, seule la caméra principale de 50 mégapixels (f/1.8) promet des images présentables. Je ne m'attends pas à ce que l'appareil photo ultra grand-angle de 5 mégapixels (f/2.2) et l'appareil photo macro de 2 mégapixels (f/2.4) produisent des images de bonne qualité, si j'en crois mes expériences passées avec de tels appareils. Mais la caméra frontale de 13 mégapixels (f/2.0) devrait à nouveau fournir des selfies utilisables.

La grande batterie se charge lentement

La batterie du Galaxy A16 5G a une capacité de 5000 mAh, typique des smartphones de toutes les gammes de prix. Par rapport à des appareils plus chers, vous devrez faire des concessions sur la vitesse de chargement. Le smartphone n'accepte que 25 watts par câble. Si vous souhaitez transférer des données, le port USB-C avec USB 2.0 s'avère plus lent que les smartphones plus chers qui utilisent USB 3.x.

Avec le Bluetooth 5.3, le Galaxy A16 5G est presque à la pointe de la technologie. Le Wi-Fi 5, en revanche, semble dépassé en tant que norme WLAN - mais devrait être encore largement suffisant pour de nombreux usages.

Le Galaxy A16 5G est livré avec Android 14. Samsung a ajouté la version 6.1 de l'interface utilisateur One UI au système d'exploitation de Google, mais vous ne pourrez pas utiliser les outils d'intelligence artificielle du Galaxy AI sur ce smartphone bon marché. Le fabricant prévoit de fournir des mises à jour de sécurité jusqu'au 31 octobre 2030. Pour les mises à jour Android, l'indication est moins concrète avec "jusqu'à six".

Prix et disponibilité

Selon la variante de mémoire, le prix de vente conseillé du Galaxy A16 5G est de 229 et 309 euros en Allemagne. Samsung n'a pas encore communiqué de prix pour la Suisse. La vente devrait débuter dans la semaine du 28 octobre et le smartphone sera disponible en noir, vert et un gris clair.

Téléphone portable Disponibilité inconnue Samsung Galaxy A16 5G 128GB sw 128 Go, 6", 50 Mpx