Full HD sans boue : la mise à jour apporte une meilleure qualité d'image au portail Playstation

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Mise à jour de la Nintendo Switch 2 : comment faire fonctionner vos anciens jeux plus efficacement
par Domagoj Belancic
La nouvelle mise à jour du logiciel système pour le Playstation Portal permet un débit binaire nettement plus élevé sur l'appareil portable grâce au mode "1080p High Quality".
Si vous jouez sur le Playstation Portal, vous avez peut-être déjà eu une expérience malheureuse avec la qualité de l'image. Les jeux ne sont pas installés localement sur l'appareil, mais sont diffusés en continu depuis la Playstation - ou, exclusivement pour les membres PlayStation Plus Premium, depuis le cloud. Une connexion Internet rapide est donc indispensable pour jouer de manière fluide avec une qualité d'image nette. Vous avez besoin d'au moins 5 Mbit/s pour jouer, selon Sony. Le débit binaire, c'est-à-dire la vitesse de transmission, est toutefois limité. Même avec une vitesse plus élevée, vous ne verrez pas une meilleure image.
Une mise à jour du logiciel système apporte, en plus de la résolution 1080p, le nouveau mode «1080p High Quality» sur votre portail. Pour cela, Sony recommande une vitesse d'au moins 15 Mbit/s. Cela permet de transférer beaucoup plus de données par seconde : La qualité d'image profite, à résolution égale, du débit binaire plus élevé. Vous verrez moins d'artefacts de compression et donc une image plus nette avec plus de détails. L'image devrait également être plus stable lors des mouvements rapides dans le jeu.
Le nouveau mode est disponible pour la lecture à distance et le streaming dans le nuage depuis le 18 mars. Vous devez cependant l'activer vous-même. Vous trouverez le réglage dans le menu rapide sous «Résolution maximale».
La mise à jour apporte également quelques améliorations mineures à l'interface utilisateur dans les sessions de streaming dans le cloud.
Lorsque vous jouez, vous voyez désormais un encart bien visible lorsque vous recevez une invitation à jouer. Lorsque vous débloquez un trophée, vous pouvez mieux le reconnaître : la notification affiche le nom du trophée et l'image correspondante. L'information sur un trophée de platine obtenu est même accompagnée d'une animation spéciale. Dans l'interface de recherche, le clavier à l'écran devrait maintenant s'ouvrir instantanément et lorsque vous ouvrez un bundle de jeux, vous pouvez choisir à quel jeu vous voulez jouer parmi ceux inclus.
Aussi à l'aise devant un PC gaming que dans un hamac au fond du jardin. Aime l'Empire romain, les porte-conteneurs et les livres de science-fiction. Traque surtout les news dans le domaine de l'informatique et des objets connectés.
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