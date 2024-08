FritzOS 7.9 Beta : meilleure vue d'ensemble du réseau et sécurité accrue pour le transfert de données IP6

FritzOS, le système d'exploitation pour la Fritzbox, se rapproche de la version 8.0. Une nouvelle version de laboratoire indique les fonctionnalités qui seront disponibles. Vous pouvez également essayer la version bêta 7.90 par vous-même.

AVM, la société derrière les routeurs Fritzbox populaires, travaille actuellement sur une mise à jour majeure du firmware pour les Fritzbox actuelles. Vous pouvez déjà télécharger une version bêta de la mise à jour et la tester vous-même. Elle fait partie d'une série d'améliorations qui fonctionnent sous la version 7.90 et qui, après des essais approfondis, conduiront finalement à la sortie de FritzOS 8.0. Nous ne savons pas encore quand.

La version 7.90 du laboratoire vise à améliorer la convivialité, tant au niveau de la configuration du routeur que de l'interface FritzOS. Il y a également quelques nouveautés au niveau du contrôle de la smarthome.

Pour ces appareils, la version laboratoire 7.9 est disponible Fritzbox 5590, 5530 Fiber | Fritzbox 7590 AX, 7590, 7530 AX, 7530 | Fritzbox 6690, 6670, 6660, 6591 Cable | Fritzbox 6850 5G, 6850 LTE | Fritzbox 4060. La version bêta n'est pas disponible pour les Fritzbox 5690 Pro et 7690.

Nouvelles fonctionnalités en matière de convivialité et de sécurité

La mise à jour devrait également vous permettre de renommer les périphériques réseau dans la vue maillée de votre Fritzbox. La vue Mesh vous montre clairement à quel point d'accès vos appareils sont connectés, quelle bande de fréquence ou quel port LAN ils utilisent et quelle bande passante ils ont à leur disposition. Si vous souhaitez modifier le nom souvent crypté des appareils, vous devez aller dans l'aperçu du réseau et y rechercher les appareils. La mise à jour vous permet également de renommer les appareils de votre réseau WLAN invité. Vous pouvez également attribuer une icône de classe de périphérique à tous les appareils, ce qui améliore la vue d'ensemble

En outre, la mise à jour inclut un moniteur graphique en ligne. Il devrait vous donner des détails sur l'utilisation de votre connexion Internet par les différents périphériques réseau. Cela pourrait par exemple être intéressant pour les grands foyers dans lesquels plusieurs personnes se partagent une bande passante plutôt étroite. Cela permet de mieux identifier les goulots d'étranglement. De même, l'augmentation du nombre d'appels DECT simultanés possibles de trois à cinq est particulièrement pertinente pour les grandes communautés.

La mise à jour permet de transférer les données IPv6 via un tunnel VPN sécurisé Wireguard. Wireguard est un protocole VPN connu pour sa vitesse de connexion élevée tout en nécessitant une faible bande passante. Grâce au tunnel VPN sécurisé, vos données sont transmises de manière cryptée et il est garanti que les données ne sont pas manipulées au cours du processus.

Nouvelles fonctions Smarthome

Si vous utilisez votre Fritzbox pour contrôler vos appareils smarthome, vous bénéficierez là aussi de quelques optimisations. Pour les thermostats intelligents, vous pouvez désormais définir une température de consigne. Pour les lampes, vous pouvez régler la couleur, la saturation et la luminosité, et pour l'automatisation des volets roulants, vous pouvez définir la position en pour cent. Il est également possible de déclencher des routines en fonction de l'heure ou du lever et du coucher du soleil.

En plus de ces nouvelles fonctionnalités de FritzOS, il y a de nombreuses optimisations de fonctionnalités existantes. Vous trouverez un aperçu complet de toutes les modifications ici](https://avm.de/fritz-labor/frisch-aus-der-entwicklung/neues-und-verbesserungen/). Si vous souhaitez tester vous-même la version de laboratoire, vous pouvez la télécharger ici.

Si vous n'avez pas de Fritzbox, mais que vous souhaitez en changer : ici vous pouvez parcourir notre boutique.