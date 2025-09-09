Nouveautés + tendances 3 0

Fritz ! fait tourner le WLAN à 7 - La fête des routeurs à l'IFA

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 9/9/2025

Fritz ! allume un feu d'artifice de routeurs à l'IFA 2025 : avec le Wi-Fi 7, la nouvelle Pro-Box, des répéteurs et des adaptateurs USB, les Berlinois apportent une vitesse fraîche au réseau.

A l'occasion de l'IFA 2025, Fritz ! (anciennement AVM) annonce toute une série de nouveaux produits. L'accent sera mis sur les routeurs prenant en charge la nouvelle norme Wi-Fi 7, mais l'entreprise berlinoise a également prévu de nouveaux répéteurs et adaptateurs. Le feu d'artifice de produits à l'occasion de l'IFA est typique de Fritz ! puisqu'il s'agit d'une entreprise berlinoise et que l'IFA est son salon interne.

Nouvelles Fritz!Boxes pour le câble, l'ADSL et la fibre

Le produit phare, la Fritz!Box 6690 Pro, est destiné aux connexions par câble. Fritz ! combine un modem DOCSIS 3.1 avec le Wi-Fi 7 tri-bande (supporte les bandes 2,4, 5 et 6 GHz). À l'arrière, vous trouverez trois ports LAN de 1 Gbit/s et un port LAN de 2,5 Gbit/s. Grâce aux modules radio DECT et Zigbee intégrés, vous pouvez également connecter le 6690 à des téléphones et à des capteurs de maison intelligente.

La Fritz!Box 7630 apporte en revanche le Wi-Fi 7 aux connexions DSL. Elle supporte l'opération multi-liaison, c'est-à-dire l'utilisation parallèle de plusieurs fréquences (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz). Les débits de données maximaux peuvent atteindre 300 Mbps. Fritz ! souhaite ainsi s'adresser au segment du milieu de gamme.

Dans le domaine de la fibre, le nouveau 5690 XGS est lancé. Elle est conçue pour les connexions XGS-PON, c'est-à-dire les lignes en fibre optique jusqu'à 10 Gbit/s, mais elle n'émet que sur 2,4 et 5 GHz. Ce boîtier apporte également le Wi-Fi 7, trois ports de 1 Gigabit/s et une interface de 10 Gbit/s.

Le Wi-Fi 7 arrive.

Source : Florian Bodoky

Internet dans la maison de vacances : Fritz!Box 6825 4G

La Fritz!Box 6825 4G vient s'ajouter comme modèle mobile. Elle utilise le LTE jusqu'à 300 Mbps et supporte la norme Wi-Fi 6. L'appareil tient dans une main de taille moyenne, il est donc ultra mobile. La 6825 4G est donc pratique pour les déplacements ou dans les maisons de vacances, et permet d'économiser la batterie du smartphone, qui n'a pas besoin d'être utilisée pour le hotspot. L'alimentation électrique est assurée par un port USB-C, ce qui rend les blocs d'alimentation propriétaires superflus. Fritz ! renonce à une solution 5G pour des raisons de coûts.

La Fritz!Box 6825 4G est presque mignonne.

Source : Florian Bodoky

(W)Lan pour l'extérieur

Mais Fritz ! n'a pas présenté que des routeurs à l'IFA : Trois Fritz!Repeater compatibles avec le maillage étaient également de la partie. Le grand Fritz!Repeater 2700 prend en charge le MIMO 4x4 sur 5 GHz et offre jusqu'à 5760 Mbit/s et 688 Mbit/s sur la bande 2,4 GHz.

Les répéteurs Fritz!Repeater fonctionnent également avec d'autres routeurs.

Source : Florian Bodoky

Le Fritz!Repeater 1700 étend le réseau Wi-Fi 7 lorsque l'on dispose déjà d'un routeur, mais que celui-ci ne peut pas, à lui tout seul, transmettre des ondes radio dans chaque recoin des quatre murs de la maison. Le 1700 offre 2x2 Mu-MIMO et fonctionne sur 2,4 et 5 GHz (688, respectivement 2880 Mbps) et offre un port LAN supplémentaire de 2,5 Gbps sur la partie inférieure. Vous pouvez l'intégrer facilement au réseau domestique via WPS.

Le Fritz!Repeater 1610 Outdoor prend en charge le Wi-Fi 6 sur 2,4 et 6 GHz (600 et 2400 Mbps) et est également protégé contre les projections d'eau selon IP54. Il peut être collé ou vissé sur des fenêtres ou des murs extérieurs. Si nécessaire, vous pouvez également tirer un câble plat à travers la fenêtre et connecter ainsi le répéteur au terminal ou à un commutateur. Le répéteur dispose d'un port LAN de 1 Gbit. Les deux répéteurs peuvent également être combinés avec des modèles de routeurs d'autres fabricants. Une Fritz!Box n'est pas nécessaire pour cela.

La clé apporte le Wi-Fi 7 à vos anciens appareils.

Source : Florian Bodoky

Last but not least, Fritz ! met à niveau votre réseau Wi-Fi. équipera ultérieurement ses anciens appareils du Wi-Fi 7. Fritz!WLAN-Stick 6700 se connecte à l'ordinateur via USB-A ou via un adaptateur via USB-C. Avec des débits de données allant jusqu'à 2,8 Gbit/s et la bande supplémentaire de 6 GHz, vous disposez d'une vitesse utilisable même sur des appareils plus anciens.

Le fabricant indique que «informations sur les prix et le lancement commercial» suivront ultérieurement.

Photo d’en-tête : Florian Bodoky

