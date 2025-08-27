Nouveautés + tendances 23 16

Framework Laptop 16 : l'ordinateur portable modulaire est désormais disponible avec une carte graphique Nvidia

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 27/8/2025

Dans la deuxième édition, une carte graphique Nvidia est disponible pour l'ordinateur portable modulaire de Framework, le Laptop 16.

Après deux ans, Framework met à jour son ordinateur portable 16. Durant cette période, le fournisseur a beaucoup travaillé avec Nvidia et peut désormais proposer le premier GPU Geforce pour son ordinateur portable modulaire. Pour aller avec, le nouvel écran supporte désormais G-Sync.

GPU d'AMD ou de Nvidia

Une Geforce RTX 5070 s'insère désormais dans la baie d'extension du Laptop 16, tandis que la Radeon RX7700S d'AMD, déjà disponible, reste disponible. Cependant, le GPU de Nvidia devrait offrir un taux de rafraîchissement supérieur de 30 à 40 pour cent dans les jeux. Si vous ne trouvez que le Laptop 16 cool en soi, il est également possible de ne fonctionner qu'avec le GPU intégré du chipset. La baie d'extension ne sert alors qu'à refroidir l'ordinateur portable.

Le GPU se trouve dans la grande baie d'extension. De plus, l'ordinateur portable 16 a encore de la place pour six cartes d'extension.

Source : Framework

Framework propose le Laptop 16 avec deux SoC de la série Ryzen AI 300 d'AMD. Vous avez le choix entre le Ryzen AI 7 350 et le Ryzen AI 9 HX370.

Compatible avec le GPU Geforce, l'écran 16 pouces du Framework supporte désormais Nvidia G-Sync. Sa résolution et son taux de rafraîchissement restent inchangés à 2560 × 1600 pixels et 165 Hertz. En revanche, le bloc d'alimentation de 240 watts avec connecteur USB-C, qui prend en charge USB-PD 3.1, est nouveau.

Prix et disponibilité

Les précommandes sont désormais possibles directement sur le site web de Framework. Actuellement, le fabricant en est déjà au troisième lot, dont la livraison est prévue pour décembre. Le nouveau portable 16 démarre à 1689 euros et embarque alors le Ryzen AI 7 350, mais pas encore de mémoire, de bloc d'alimentation ou de système d'exploitation.

Au Framework, tout devrait être interchangeable.

Source : Framework

Pour les cartes graphiques, il faudra payer un supplément de 740 euros (Nvidia) ou 400 euros (AMD). Le CPU, plus puissant, coûte 340 euros supplémentaires. Pour son bloc d'alimentation, Framework demande 120 euros. Pour le clavier, de nombreuses langues différentes peuvent être sélectionnées, mais la disposition suisse n'est toujours pas disponible.

Photo d’en-tête : Cadre

