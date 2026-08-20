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Framework Laptop 12 : nouvelle puce, meilleure autonomie de batterie – Linux par défaut

Martin Jud Traduction : traduction automatique 20/8/2026

Framework a revu son ordinateur portable de 12 pouces. L'appareil est livré par défaut avec Linux, car le système d'exploitation était déjà utilisé par 80 pour cent des utilisateurs sur le modèle précédent.

Le Framework Laptop 12 est désormais disponible avec des puces Intel Core Series 3 (nom de code « Wildcat Lake »). Trois variantes de processeurs sont proposées : le Core 3 304 avec un cœur de performance et quatre cœurs à faible consommation (LPE), le Core 5 320 avec deux cœurs P et quatre cœurs LPE, ainsi que le Core 7 350 (également 2 P + 4 LPE). Les processeurs de 13e génération restent toutefois toujours disponibles.

Selon Framework, la nouvelle puce améliore principalement l'autonomie de la batterie. Ainsi, l'ordinateur portable, qui est également un appareil 2-en-1, devrait tenir jusqu'à 70 % plus longtemps lors d'un test de streaming Netflix en 4K avec le Core 5 320 par rapport à son prédécesseur, le Core i5-1334U. L'écran de 12,2 pouces avec une résolution de 1200p et la technologie IPS, ainsi que les haut-parleurs, restent inchangés.

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Il y a une amélioration au niveau des ports. Les deux emplacements d'extension arrière prennent désormais en charge Thunderbolt 4, alors que le modèle précédent ne disposait que de l'USB 3.2 Gen 2. Les deux emplacements avant restent en USB 3.2 Gen 2. À cela s'ajoutent le Wi-Fi 7 (au lieu du Wi-Fi 6E) et des vitesses de mémoire DDR5 plus élevées allant jusqu'à 6400 MT/s.

Framework a également mis en œuvre deux des fonctionnalités les plus demandées par la communauté : un clavier rétroéclairé et un capteur d'empreintes digitales intégré au bouton d'alimentation. Le modèle précédent ne possédait ni l'un ni l'autre. Cependant, ces deux éléments ne sont pas inclus dans le modèle de base avec Core 3, mais seulement à partir des versions avec Core 5 ou Core 7. De plus, le clavier rétroéclairé n'est actuellement disponible qu'avec la disposition US-ANSI ; d'autres dispositions devraient suivre ultérieurement.

La nouveauté peut-être la plus intéressante est que Framework livre désormais l'appareil par défaut avec Fedora Linux. La raison en est que près de 80 % des utilisateurs du modèle précédent utilisent déjà Linux. Selon Framework, les précommandes actuelles de la nouvelle version Linux sont déjà plus de dix fois supérieures à celles de la variante Windows. Windows 11 reste disponible en option, mais moyennant un supplément de 100 dollars américains.

Les précommandes sont déjà possibles sur le site web du fabricant, et les livraisons devraient débuter en octobre. L'édition DIY sans RAM ni SSD commence à 549 dollars pour le Core 3, 779 dollars pour le Core 5 et 999 dollars pour le Core 7. La version préconfigurée débute à 699 dollars, soit 100 dollars de moins que le modèle précédent.

Photo d’en-tête : Cadre

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