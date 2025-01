"Forza Horizon 5" sortira au printemps 2025 sur Playstation 5

Le jeu de course en monde ouvert "Forza Horizon 5" s'élancera sur la Playstation 5 au printemps 2025, confirmant ainsi l'annonce de Phil Spencer, le directeur du jeu de Microsoft. Aucun jeu ne doit rester exclusif à la Xbox.

"Forza 5" goes PS5. Microsoft a annoncé que le jeu de course en monde ouvert "Forza Horizon 5" sortira sur PlayStation 5 au printemps 2025. Cette décision met fin à l'exclusivité Xbox du jeu et constitue une étape importante dans la stratégie de Microsoft visant à rendre ses jeux disponibles sur plusieurs plateformes.

Cette stratégie porte déjà ses fruits : Xbox est désormais le plus grand éditeur au monde, avec les revenus les plus élevés sur la plateforme Playstation.

Nouveautés + tendances Xbox est désormais le plus grand éditeur de jeux au monde - revenus les plus élevés sur Playstation par Domagoj Belancic

"Forza Horizon 5", développé par Playground Games et Turn 10 Studios, a été initialement prévu pour une sortie en novembre 2021 sur Xbox et PC. Cette sortie sur PlayStation 5 confirme les propos de Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, qu'il avait déjà tenus en novembre dernier dans une interview à "Bloomberg".

Je ne vois pas dans notre portefeuille de lignes rouges qui disent : 'Nous ne pouvons pas toucher à ce jeu'.

Cela m'amène à me demander quels autres jeux nous verrons bientôt : non seulement pour la Playstation 5, mais aussi éventuellement pour la Nintendo Switch 2.

Contenu et développeurs du portage

Le portage de "Forza Horizon 5" sur PlayStation 5 est développé par Panic Button en collaboration avec Turn 10 Studios et Playground Games. Panic Button est connu pour ses portages réussis de jeux AAA sur Switch, notamment des titres comme "Wolfenstein II : The New Colossus" et "DOOM Eternal".

Selon le spécialiste du secteur extas1s, le jeu de course en monde ouvert pourrait également faire son entrée sur la Nintendo Switch 2. Nous en saurons peut-être plus le 2 avril 2025. Ce jour-là, Nintendo présentera les premiers jeux officiels pour la Switch 2.

La version PS5 de "Forza Horizon 5" inclura tout le contenu et les DLC des versions Xbox et PC. Cela inclut près de 900 voitures, un monde ouvert au Mexique et deux extensions. De plus, le cross-play entre PS5, Xbox et PC sera supporté. Il y a également des spéculations selon lesquelles la version PS5 pourrait utiliser les fonctionnalités uniques de la manette à double sens.

Rumeurs autour de "Halo"

Parallèlement à cette annonce, des rumeurs circulent selon lesquelles l'emblématique série "Halo" pourrait également être bientôt disponible sur PlayStation 5 : on parle en particulier de "Halo : The Master Chief Collection", sortie en 2014 sur Xbox One et en 2019 sur PC. Elle contient plusieurs épisodes de la série "Halo" : "Halo : Combat Evolved Anniversary", "Halo 2", "Halo 3", "Halo 3 : ODST" ainsi que "Halo 4". Cette collection pourrait également être proposée sur la Switch 2