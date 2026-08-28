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Formation d'étoiles dans la nébuleuse de la Carène

Spektrum der Wissenschaft Traduction : traduction automatique 29/8/2026

Le télescope James Webb a permis d'obtenir cette vue d'une partie de la nébuleuse de la Carène, située dans la constellation de la Carène, dans le domaine des longueurs d'onde infrarouges. De nombreuses nouvelles étoiles se forment dans cette région.

Située à environ 7500 années-lumière de nous, dans la constellation australe de la Carène (en latin : Carina), se trouve la nébuleuse de la Carène. Elle s'étend sur environ 260 années-lumière et compte parmi les régions de formation d'étoiles les plus actives de notre galaxie. Dans cette région de l'espace, de nombreuses nouvelles étoiles se forment, allant des naines rouges de faible masse aux brillants représentants des classes spectrales O et B, qui rayonnent beaucoup plus intensément que notre Soleil. La plus brillante dans la section du ciel montrée possède 19 fois la masse de notre Soleil. La nébuleuse rappelle donc un peu un coffre au trésor rempli de nombreux joyaux étincelants, raison pour laquelle elle est également connue en anglais sous le nom de « Treasure Chest ». Les volutes brun-rouge sont constituées de poussière, dont le rayonnement dans la gamme des longueurs d'onde infrarouges peut être capté par le télescope spatial James Webb (JWST).

À l'intérieur de la structure montrée se trouve un amas d'étoiles ouvert, dont l'âge est estimé à seulement 1,3 million d'années. À titre de comparaison : notre Soleil et ses planètes ont tout de même 4,57 milliards d'années. En raison de sa jeunesse, l'amas d'étoiles en formation est encore profondément enfoui dans un cocon de gaz et de poussière à partir duquel ses étoiles ont été formées. Désormais, les plus massives d'entre elles sont en train de dégager leur environnement grâce à leur rayonnement puissant et énergétique ainsi qu'à leurs vents stellaires intenses, libérant ainsi l'amas. Elles se frayent un chemin, pour ainsi dire. Beaucoup d'étoiles de plus faible masse dans la nébuleuse sont entourées de disques de gaz et de poussière, dans lesquels des planètes sont probablement en train de se former.

La forme particulière du « Treasure Chest » s'explique par son voisinage. À seulement environ 39 années-lumière de là et en dehors du champ de vision se trouve l'une des étoiles les plus brillantes de notre galaxie : Eta Carinae. Cette étoile impétueuse et massive brille environ cinq millions de fois plus fort que notre Soleil et influence la forme de la nébuleuse. Celle-ci apparaît ainsi un peu comme une comète avec une queue, bien qu'à une échelle totalement différente.

L'image a été prise dans quatre longueurs d'onde infrarouges différentes, auxquelles des couleurs ont été attribuées : le bleu représente 1,62 micromètre (millionième de mètre), le cyan 1,64 micromètre, l'orange 4,44 micromètres et le rouge 4,70 micromètres. Ainsi, la région montrée apparaît très différente de ce qu'elle est dans le spectre visible. De plus, le JWST permet de voir en partie à l'intérieur de la nébuleuse, ce qui n'est pas possible dans le spectre visible.

Voici l'image dans toute sa splendeur :

ESA/Webb, NASA & CSA, M. Reiter / Webb opens a Treasure Chest filled with stars/ CC BY 4.0

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Article original sur Spektrum

Photo d’en-tête : ESA/Webb, NASA et CSA, M. Reiter / Webb ouvre un coffre au trésor rempli d'étoiles / CC BY 4.0

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