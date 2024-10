Firewalk Studios : Sony tire la sonnette d'alarme après le méga-flop de Concord

Le jeu en direct "Concord" avait fait la une des journaux il y a quelques semaines en raison de son flop catastrophique. Aujourd'hui, Sony ferme le développeur en difficulté Firewalk, moins de deux ans après avoir racheté le studio.

C'était la sensation négative lorsque, fin août 2024, le jeu de tir de science-fiction "Concord", présenté comme un titre AAA, est sorti et que personne n'a voulu y jouer. Le studio de développement Firewalk fait partie des prestigieux studios Playstation et le jeu a été commercialisé par Sony. Parler d'un flop au vu du nombre de joueurs serait donc un euphémisme.

Sony avait acheté Firewalk il y a moins de deux ans et avait depuis investi beaucoup d'argent dans le développement de Concord. Aujourd'hui, Sony tire définitivement la prise : non seulement "Concord" est mis au placard, mais le studio aussi.

Rétrospective : Concord a si mal marché

Selon les rapports, le jeu n'était pas particulièrement original, mais pas non plus complètement mauvais. Il n'a cependant pas suscité suffisamment d'intérêt dans le genre déjà saturé du jeu de tir à la première personne. Au plus fort de la crise, dans les 24 heures qui ont suivi la sortie du jeu, seuls 697 joueurs y ont joué simultanément, et ce nombre n'a pas augmenté. Environ deux semaines après la sortie, Sony Interactive Entertainment (SIE) a annoncé la fermeture des serveurs de "Concord" et le retrait du jeu de la vente. La raison invoquée était de voir comment "Concord" pouvait mieux atteindre les joueurs.

Sony passe plus de 200 millions de dollars par pertes et profits

La société Firewalk n'est pas la seule concernée. Hermen Hulst, directeur général de SIE, a annoncé dans un communiqué de presse le 29 octobre la fermeture de Firewalk et d'un second studio, Neon Koi. Basé à Berlin, Neon Koi développait des jeux mobiles.

L'organisation doit réagir lorsque les jeux ne répondent pas aux attentes du public cible, indique Hulst. Depuis l'arrêt de "Concord", nous avons longuement réfléchi en interne aux options possibles pour "Concord". La décision finale a été prise. "La meilleure façon d'avancer est d'abandonner définitivement le jeu et de fermer Firewalk. Hulst remercie ensuite les employés des deux studios. Il laisse entendre que certains d'entre eux pourraient être affectés à d'autres postes au sein de l'entreprise.

"Concord" est le premier jeu de Firewalk. Il a été en développement pendant plusieurs années. Sur X , le studio a posté une dernière déclaration, revenant sur les défis qu'il a relevés. Il s'agit notamment du portage du jeu de l'Unreal Engine 4 à 5 et de bonnes performances techniques pendant la phase de bêta, qui a été utilisée par "des centaines de milliers de joueurs", selon leurs propres termes. Lors de la bêta test de juillet, il y avait jusqu'à 2400 joueurs en même temps dans le jeu, ce qui est beaucoup plus qu'après la sortie du jeu.

Le magazine Kotaku rapporte que Sony aurait investi plus de 200 millions de dollars dans le jeu, selon deux sources non identifiées. Cet argent est maintenant perdu. Hulst indique qu'il a tiré les leçons de l'affaire "Concord" et qu'il les appliquera à l'avenir pour développer la division Live Service.