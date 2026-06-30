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Fini les numéros : WhatsApp lance les noms d'utilisateur

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 30/6/2026

WhatsApp lance les noms d'utilisateur : vous pourrez désormais discuter sans dévoiler votre numéro de téléphone portable. Le déploiement est en cours, mais cette fonctionnalité n'est pas encore disponible partout.

WhatsApp introduit un changement majeur : à l'avenir, les personnes qui vous enverront un message n'auront plus besoin de connaître votre numéro de portable. L'application de messagerie met en effet en place des noms d'utilisateur uniques. Grâce à ceux-ci, vous pourrez désormais ajouter des contacts sans avoir à divulguer votre numéro. Le coup d'envoi de la phase de réservation a été donné hier, lundi. WhatsApp activera progressivement cette fonctionnalité au cours de l’année.

Pourquoi WhatsApp fait-il cela ?

Jusqu’à présent, chaque contact avait accès à votre numéro de téléphone portable. Par exemple, même s’il ou elle ne figurait qu’avec vous dans un groupe de discussion. WhatsApp qualifie cette mesure de « «» prochaine grande mise à jour en matière de protection des données» de l’entreprise. Ce numéro est lié à trop d’aspects sensibles de la vie pour que l’on souhaite le partager avec n’importe qui sans y avoir été invité.

Cette fonctionnalité est disponible dans le menu du profil.

Source : WhatsApp

Dès que cette fonctionnalité est activée, seul le nom d’utilisateur s’affiche – sauf pour les contacts qui avaient déjà enregistré votre numéro avant son introduction. Pour vous connecter à WhatsApp, vous avez toutefois toujours besoin d’un numéro de téléphone mobile.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Vous définissez le nom de votre choix dans les paramètres. Sur Android et iOS, cette fonctionnalité se trouve dans votre profil. Elle n’est toutefois pas encore disponible partout. Vous pouvez modifier ou supprimer ce nom à tout moment par la suite. Le nom de votre choix doit respecter certaines règles.

Il ne doit pas comporter moins de trois ni plus de 30 caractères. Il doit contenir au moins une lettre et certains caractères spéciaux ne sont pas autorisés. Le nom est également soumis à certaines restrictions, telles que les propos haineux, les obscénités ou les noms de marques protégées, etc. Il n’existe pas de fonction de recherche d’utilisateurs. Si vous souhaitez contacter quelqu’un, vous devez connaître son nom exact. Cette mesure vise à limiter le spam et les demandes indésirables.

Si vous souhaitez jouer la carte de la sécurité, vous pouvez également activer la clé de nom d’utilisateur optionnelle d’ «:». Une fois cette clé activée, le simple nom d’utilisateur ne suffit plus. Les personnes extérieures ont également besoin du code correspondant pour pouvoir vous envoyer un premier message.

Lors de votre inscription, vous devez toutefois vous dépêcher : chaque nom d’utilisateur devant être unique, il n’est attribué qu’une seule fois.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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