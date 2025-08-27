Nouveautés + tendances 10 9

Fini les hommes-requins et autres : pas de skins de folie dans Call of Duty : Black Ops 7

Debora Pape Traduction: traduction automatique 27/8/2025

Les têtes de pieuvre et les personnages de dessins animés appartiennent au passé dans "Call of Duty : Black Ops". Activision a décidé de ne pas transférer ces skins dans "Black Ops 7".

À quel point «Fortnite» peut-il être un jeu de tir militaire dont les racines plongent dans des conflits historiques ? Cette question préoccupe de plus en plus la communauté de «Black Ops 6» depuis quelques mois. Elle critique depuis longtemps l'éditeur Activision pour avoir vendu des skins de joueurs et d'armes de plus en plus farfelus. En principe, ces skins devraient également être utilisables dans le prochain volet de la série de jeux. «Black Ops 7» sortira le 14 novembre. Mais suite à des critiques de plus en plus nombreuses, Activision a décidé de tirer sur la corde. Ceux qui ont acheté des skins pour «Black Ops 6» ne pourront pas les utiliser dans «Black Ops 7».

C'est pourquoi les joueurs montent aux barricades

«Call of Duty : Black Ops» est une série de jeux dérivés de la série «Call of Duty». Elle trouve son origine dans un contexte réaliste de World War 2. Dans «Black Ops», il s'agit d'opérations secrètes et de guerre psychologique - d'abord à l'époque de la guerre froide, puis aussi dans des décors du futur et de zombies.

Les skins spéciaux pour les armes et les joueurs sont disponibles sur «Black Ops» depuis plus de dix ans. Au cours des dernières années, les skins sont devenus de plus en plus fous. Pour le titre actuel «Black Ops 6», vous pouvez acheter des skins qui transforment votre personnage - appelé «Operator» - en un homme-requin, une géode ambulante, le dieu Zeus ou un reptile multicolore. Il existe de nombreux crossovers avec d'autres franchises populaires comme «Squid Game» et «Teenage Mutant Ninja Turtles». Même les personnages de dessins animés de «Beavis and Butthead» sont disponibles en tant qu'opérateurs. Vous pouvez voir tous les skins ici.

Pourquoi ne pas jouer un requin?

Source : Activision/Treyarch

Pour de nombreux joueurs et joueuses, ces skins colorés et créatifs font perdre à la série de jeux son sentiment de sérieux et de réalisme originel et rappellent trop les jeux de tir amusants comme «Fortnite». C'est à cette critique que le studio de développement Treyarch et l'éditeur Activision ont dû faire face de plus en plus souvent.

Au début de l'année Activision défendait encore les skins déjantés : le plaisir était plus important que le strict réalisme. Il y a donc eu des signesindiquant que les skins achetés pour «Black Ops 6» seront également utilisables dans le prochain opus.

Au cours de la Gamescom, Miles Leslie, de la direction créative, a été interrogé sur l'emport des skins dans «Black Ops 7» et a donné une élégante non-réponse : Les skins colorés sont parfois très appréciés, mais parfois pas du tout. L'équipe de développement prend les commentaires très au sérieux et conseille sur ce qui constitue un bon équilibre.

Qu'est-ce qui est transférable et qu'est-ce qui ne l'est pas?

Les dés sont jetés : le contenu cosmétique n'est pas transférable. Cela inclut les opérateurs, les tenues d'opérateurs et les skins d'armes de «Black Ops 6». Cela devrait réjouir tous les fans de réalisme. En revanche, ceux qui ont acheté ces contenus en pensant pouvoir les utiliser dans le prochain jeu n'ont pas de chance. Activision assure cependant que ces skins resteront utilisables dans la branche Battle Royale «Call of Duty : Warzone».

Activision justifie sa décision par le fait d'avoir écouté les retours négatifs. L'équipe de développement a reconnu que la série de jeux s'était trop éloignée de ses sensations immersives et intenses et qu'elle devait redevenir plus authentique.

Les jetons d'XP achetés pour «Black Ops 6», qui permettent de gagner des niveaux plus rapidement, ainsi que les GobbleGumms - des objets qui confèrent des capacités uniques en mode Zombie - peuvent toutefois être utilisés dans «Black Ops 7». C'est ce qu'a confirmé Activision dans son message.

Photo d’en-tête : Activision/Treyarch : "Call of Duty : Black Ops 7

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 10 personne(s)







