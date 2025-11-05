Nouveautés + tendances 98 37

Fini le marathon des clics : un nouvel outil pour mettre fin au chaos des cookies

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 5/11/2025

Bye bye les bannières de cookies ? Grâce à l'outil "Consenter", l'acceptation et le refus permanents sur les sites web devraient bientôt appartenir au passé.

Comment fonctionne «Consenter»

Quelles sont les différences avec les autres outils de ce type ?

Les dispositions de la TDDDG sont claires :

L'entreprise de développement elle-même affirme vouloir montrer avec le «Consenter» que l'autodétermination numérique et la facilité d'utilisation ne sont pas forcément contradictoires. L'avenir nous dira si cela s'impose ainsi.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 98 personne(s)







