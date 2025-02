Nouveautés + tendances 7 2

Fin du jeu "Wonder Woman" : Warner Bros. ferme trois studios de développement

Debora Pape Traduction: traduction automatique 26/2/2025

Après quelques pertes financières dans l'industrie du jeu, Warner Bros. tire la sonnette d'alarme. Dans le cadre d'une "réorientation stratégique", l'entreprise ferme trois studios.

Le groupe de divertissement Warner Bros. a annoncé la fermeture de trois de ses studios de développement de jeux aux États-Unis. Les sociétés concernées sont "Monolith Productions", "Player First Games" et "Warner Bros. Games San Diego". Le développement d'un jeu "Wonder Woman" annoncé en 2021 est arrêté. Warner Bros. Games (WBG), la division jeux du groupe, veut donc se concentrer sur ses franchises les plus importantes : Harry Potter, "Mortal Kombat" et les jeux de l'univers DC, qui comprend par exemple la série "Batman".

"Réorientation stratégique" après des jeux impopulaires

WBG a été fondée en 1993. La société édite et développe des jeux vidéo, dont des titres à succès comme "Poudlard Legacy", "Mortal Kombat", plusieurs jeux Lego ainsi que la série "Middle-earth", qui comprend notamment "Shadow of Mordor".

Il n'y a pas de communiqué de presse concernant ces fermetures, mais Warner Bros a confirmé les rumeurs au magazine Kotaku via e-mail. La déclaration se lit comme la plupart des autres déclarations sur les fermetures de studios - comme chez Ubisoft : Cette décision difficile a été prise après mûre réflexion, il s'agit d'une réorientation stratégique pour continuer à développer les meilleurs jeux possibles, les équipes concernées sont remerciées pour leur passion et leur engagement.

Comme le rapporte Kotaku, les jeux récents - en particulier l'échec de "Suicide Squad : Kill the Justice League" et les jeux multijoueurs comme "Harry Potter : Quidditch Champions" - ont coûté beaucoup d'argent à la société. A lui seul, "Suicide Squad" aurait entraîné une perte de 200 millions de dollars américains. Fin janvier 2025, WBG avait déjà annoncé la fin du mode en ligne de "Multiversus" https://multiversus.com/en/news/multiversus-update. Le jeu était sorti en 2022. A partir de fin mai, "Multiversus" ne sera plus jouable qu'en local.

Quel est le nombre de membres du personnel concernés par ces fermetures?

Le nombre exact de personnes qui seront licenciées n'a pas été révélé par WBG. "Monolith Productions a été fondé en 1994 et racheté par WBG en 2004. A l'époque, le studio comptait "plus de 100" employés. Il est notamment responsable de "Aliens versus Predator" et des deux jeux "Middle-earth". Wonder Woman" a également été développé par ce studio.

"Player First Games" existe depuis 2018 et est responsable de "Multiversus" avec une équipe plus petite de peut être une cinquantaine de personnes. Elle n'a été rattachée à WBG qu'en juillet 2024.

"Warner Bros. Games San Diego" est une création distincte de WBG. Le studio a été ouvert en 2019 et développe principalement des jeux mobiles.

