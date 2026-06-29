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Fin des profils anonymes : Netflix impose désormais l'utilisation d'une adresse e-mail pour les utilisateurs partagés

Debora Pape Traduction : traduction automatique 29/6/2026

Netflix durcit les règles concernant ses profils d'utilisateurs : désormais, chaque profil devra être associé à une adresse e-mail distincte. Cette mesure suscite des critiques de la part des utilisateurs.

Grâce aux profils utilisateur personnalisables, vous pouvez mettre de l'ordre dans votre compte Netflix. Que vous créiez des profils pour d'autres personnes qui partagent votre compte ou pour vous-même, par exemple pour séparer clairement les documentaires et les séries, c'est à vous de décider. Or, Netflix semble désormais vouloir mettre un frein à cette gestion simplifiée des profils : Ars Technica rapporte que le fournisseur de streaming déploie progressivement, depuis le 15 juin, une modification qui lie chaque profil à une adresse e-mail distincte. Les profils enfants font exception : il n’est toujours pas prévu d’y indiquer une adresse e-mail.

Partage de compte et profils utilisateur : quelle est la différence ? Les différents utilisateurs – c’est-à-dire le partage de compte – et les profils utilisateur n’ont aucun rapport entre eux. Netflix vous permet de partager gratuitement votre compte avec les membres de votre foyer. Pour se connecter, il leur suffit d’utiliser vos identifiants. La taille de votre famille n’a ici aucune importance : toutefois, votre niveau d’abonnement limite le nombre de flux simultanés. Pour une meilleure organisation, vous pouvez créer un profil distinct pour chaque personne. Chacun peut y définir individuellement ses listes de favoris et ses paramètres, tels que les langues préférées. Jusqu’à cinq profils sont possibles par compte.

En Allemagne, où je réside, ce changement n’est pas encore effectif : je peux encore passer d’un profil à l’autre et en créer de nouveaux sans avoir à fournir d’adresse e-mail. Les utilisateurs déjà concernés par cette nouveauté sont invités, lorsqu’ils sélectionnent un profil d’utilisateur secondaire, à indiquer une adresse e-mail et à la vérifier. Il semble que l’on puisse ignorer cette demande à plusieurs reprises, mais il n’est pas possible de la contourner indéfiniment. Selon Ars Technica, Netflix a confirmé qu’il s’agissait d’un changement permanent.

Jusqu’à présent, il était déjà possible d’enregistrer une adresse e-mail pour les profils standard, c’est-à-dire ceux destinés aux adultes. Cela présente l’avantage de permettre à la personne de disposer de son propre accès au compte sans avoir à utiliser les identifiants de l’utilisateur principal. Lors de la connexion, un code est envoyé à cette adresse et l’utilisateur ou l’utilisatrice le saisit pour s’authentifier. Désormais, l’enregistrement d’une adresse e-mail devient toutefois obligatoire pour tous les profils standard. Cela peut s’avérer gênant pour les profils partagés, par exemple sur le téléviseur du salon. Ces profils ne sont attribués à aucune personne en particulier.

Quel est l’objectif de Netflix avec ce changement ?

Les raisons pour lesquelles Netflix impose ce changement ne sont pas claires. Il n’existe aucun communiqué officiel à ce sujet. L’entreprise s’est contentée de confirmer ce changement sur demande et le justifie par une sécurité et un confort accrus lors du streaming. Des utilisateurs supposent sur Reddit que l’obligation d’utiliser une adresse e-mail permet un meilleur suivi des utilisateurs. Cela pourrait également être utilisé à des fins marketing et réduire le partage non autorisé de comptes.

Depuis 2023, Netflix tente d’endiguer le partage non autorisé des identifiants de connexion. Parmi les mesures prises, il y avait notamment le fait que les personnes ne faisant pas partie du foyer ne puissent utiliser votre compte que moyennant un supplément mensuel, et ne puissent donc plus profiter du streaming gratuitement. Pour cela, une adresse e-mail est déjà requise. Certains utilisateurs voient désormais dans l’association de tous les profils à une adresse e-mail la prochaine étape : l’obligation de disposer d’un compte pour chaque utilisateur et chaque utilisatrice, comme c’est le cas, par exemple, avec l’abonnement familial de Spotify.

Il n’y a toutefois aucune obligation de créer des profils. Votre foyer peut continuer à accéder à tous les contenus via un seul profil.

Photo d’en-tête : Shutterstock/Miguel Lagoa

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