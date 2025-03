Nouveautés + tendances 3 0

Fans du FC Barcelone, attention : Ces nouveaux téléphones sont pour vous

Michelle Brändle Traduction: traduction automatique 3/3/2025

Le partenariat de HMD avec le FC Barcelone passe à la vitesse supérieure. Le fabricant de smartphones présente au Mobile World Congress deux téléphones pour les fans du club de football.

HMD n'aurait pas pu choisir un endroit plus approprié pour présenter ses nouveaux téléphones. C'est au Camp Nou, le stade du FC Barcelone, que le fabricant de smartphones présente deux modèles qui ont de l'allure et du contenu pour les fans du club de football.

Les deux téléphones pour les fans du FC Barcelone

Le premier téléphone s'appelle HMD Barca Fusion et est une version adaptée du HMD Fusion. Le matériel reste le même. C'est surtout le boîtier qui est spécial. Il est orné des signatures des joueurs, qui s'illuminent même sous la lumière UV. Le concept du HMD Fusion est la personnalisation. Il existe différents boîtiers qui se fixent sur les appareils comme des housses. Ainsi, le boîtier du Barca ressemble davantage à une coque emboîtée.

Dans le HMD Barca Fusion, vous trouverez également des images, des sonneries thématiques et des messages des joueurs. Quelques applications du FC Barcelone sont également préinstallées.

Le Barca Fusion a l'air chic avec les signatures des joueurs. Mais il a plus le concept d'une coque que celui d'un boîtier.

Le deuxième téléphone s'appelle HMD Barca 3210 et est une déclinaison du Nokia 3210. La nouveauté est le logo Barca gravé au dos et également quelques easter eggs. Il est disponible en bleu et en grenat, assorti aux maillots du FC Barcelone.

Le HMD Barca 3210 dans sa version bleue. Le logo au dos est spécial, ainsi que quelques easter eggs.

L'idée des feature phones : la digital detox

Les "nouveaux" appareils de HMD sont techniquement limités. Même le logo gravé d'un club de football ne fait pas de miracle. Il y a des raisons à cette limitation : Avec ses "feature phones", le fabricant souhaite encourager une utilisation plus consciente des médias numériques. Un tel appareil mobile doit vous permettre d'être moins distrait, "afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur le match du Barça" - estime HMD. Par le passé, l'entreprise finlandaise a également lancé d'autres collaborations dans ce but, comme le Barbie ou le Boring-Phone.

Prix et disponibilité

Les deux appareils Barca seront disponibles à partir d'avril. Le HMD Barca 3210 sera proposé au prix de vente conseillé de 99,00 euros, tandis que le HMD Barca Fusion coûtera 349,00 euros. On ne sait pas encore s'il sera également disponible chez nous. Sans le contenu spécial et l'optique, vous l'obtenez actuellement moins cher chez nous.

HMD et Nokia : Nokia est-il bientôt de l'histoire ancienne ?

Ce qui est intéressant dans les nouveaux Barca-Phones, c'est le changement de nom de Nokia 3210 en HMD (Barca) 3210. Nokia avait échoué avec ses Windows-Phones il y a plus de 10 ans et avait vendu ses activités à Microsoft. Cela n'a pas non plus conduit au succès escompté. En 2015, HMD Global a été lancée en tant que start-up. HMD a racheté les droits de la marque Nokia et a de nouveau distribué les appareils. Depuis, la grande innovation n'a pas eu lieu et maintenant les changements de nom de Nokia en HMD.

Il semble que le fabricant ait complètement abandonné la marque. Officiellement, le fabricant Nokia n'est pas mort pour autant. Reste à voir si les téléphones sous la marque HMD se vendront bien.

Photo d’en-tête : HMD

