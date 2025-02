Nouveautés + tendances 10 1

Fans de "Neverwinter Nights", attention : nouveau contenu pour le jeu vieux de 23 ans

Debora Pape Traduction: traduction automatique 24/2/2025

Le jeu culte "Neverwinter Nights" continue apparemment de préoccuper de nombreux fans. Un concepteur de jeux et amateur du jeu a développé une extension officielle. Elle est sortie il y a quelques jours.

Certains jeux sont si populaires auprès des fans, même après des décennies, qu'ils les maintiennent en vie. Le jeu de rôle "Neverwinter Nights", sorti en 2002, en fait partie. Il se déroule dans l'univers de "Dungeons & Dragons". Le 21 février, le DLC "Doom of Icewind Dale" est sorti, offrant entre 10 et 15 heures de gameplay supplémentaires. Jusqu'à présent, le DLC a reçu 15 évaluations sur Steam - et elles sont positives à 86 pour cent.

Quel est le contenu du jeu et de l'extension ?

"Neverwinter Nights" est basé sur les règles et l'univers de "Dungeons & Dragons", comme le jeu à succès "Baldurs Gate 3" sorti en 2023. Le jeu propose une campagne solo et un mode multijoueur. Les joueurs créent leur propre personnage et s'immergent ainsi dans les aventures et les intrigues de la ville de Neverwinter. "Neverwinter Nights" a remporté de nombreux prix et a été très bien accueilli par les fans.

En 2018, la Enhanced Edition du jeu est sortie. Cette nouvelle version polissait l'apparence de l'ancien jeu et permettait des résolutions plus élevées, jusqu'à 4K. Les sauvegardes de la version originale étaient toujours jouables.

Le nouveau DLC "Doom of Icewind Dale" nécessite l'"édition améliorée" comme jeu de base. Il se déroule dans la région enneigée d'Icewind Dale. Là, vous vous réveillez sans souvenirs et apprenez que vous avez été laissé pour mort par une force mystérieuse. Vous découvrez peu à peu que la région est en danger et vous vous préparez à affronter la menace.

Selon la description du DLC, il y a 14 zones à explorer, dont plusieurs villes. Il y a cinq compagnons possibles que vous pouvez recruter. De plus, il y a de nombreux nouveaux monstres ainsi que des musiques.

Pourquoi un DLC arrive-t-il maintenant ?

"Doom of Icewind Dale" n'est pas un projet du studio responsable de "Neverwinter Nights". Le nouveau contenu a été développé par Luke Scull, un grand fan du jeu. Scull est concepteur de jeux et auteur de fantasy et a déjà programmé de nombreux mods pour "Neverwinter Nights", notamment des campagnes scénarisées.

L'autorisation du détenteur des droits de "Dungeons & Dragons" était nécessaire pour le DLC. Les droits d'auteur sont détenus par la société américaine "Wizards of the Coast". Et celle-ci a donné sa bénédiction pour l'extension. Il s'agit donc d'une suite officielle pour "Neverwinter Nights".

Les personnes qui achètent le DLC soutiennent, selon la description, le développement d'une autre campagne pour le jeu. Intitulée "The Blades of Netheril", elle se veut "une suite épique à la saga du héros de Neverwinter, ainsi qu'une lettre d'amour à "Neverwinter Nights" et à sa communauté".

