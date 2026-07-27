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Fan Fest de «Final Fantasy 14» à Berlin : nouveau job, cornes personnalisables et version Switch 2

Franziska Behner-Thang Traduction : traduction automatique 27/7/2026

Le gigantesque MMORPG « Final Fantasy 14 » recevra de nombreux nouveaux contenus avec l'extension « Evercold » en janvier 2027. Lors du Fan Fest « FF14 », l'équipe a annoncé un nouveau job, des ajustements de gameplay et une collaboration avec « Final Fantasy 7 Remake ».

Le Fan Fest «Final Fantasy 14» a lieu à intervalles irréguliers depuis plus de dix ans. La série d'événements fait généralement le tour de l'Amérique, de l'Europe et du Japon. Chaque étape est un événement de deux jours rempli de panels, de keynotes, de cosplay et d'activités communautaires. J'étais déjà au Fan Fest d'Anaheim, en Californie, au printemps, et j'ai maintenant eu l'occasion d'assister au prochain événement à Berlin.

Comme toujours, le producteur Naoki Yoshida – également connu sous le nom de «Yoshi-P» – a ouvert l'événement avec une keynote de plus de deux heures. Le spectacle est rempli de bandes-annonces, de séquences de jeu et d'annonces surprenantes.

Pour de nombreux visiteurs, la keynote est le point culminant du week-end, car l'équipe y présente en détail le nouveau contenu de «Final Fantasy 14». Vous trouverez ici les principales nouveautés concernant la grande mise à jour «Evercold».

Le visage derrière «Final Fantasy 14» est très proche des fans

Souvent, les studios ne réservent ce genre de présentations qu'aux représentants des médias. Yoshi-P, lui, a choisi une autre voie depuis 16 ans et implique ses fans dès le début lorsqu'il s'agit de partager des informations.

«Lorsque je suis devenu producteur de 'Final Fantasy 14', j'ai toujours partagé immédiatement toutes les nouvelles avec les joueurs et les joueuses. Ils m'ont souvent fait remarquer que les autres producteurs et développeurs de jeux ne faisaient pas cela. Je pense qu'il est important d'être ouvert et complètement honnête avec eux.» Par «honnêteté», Yoshida n'entend pas seulement le partage de nouveaux contenus avec les fans, mais aussi la gestion transparente des défis et des erreurs.

Cette proximité avec la communauté et sa transparence le distinguent de ses collègues, ce que les fans présents sur place saluent par des applaudissements retentissants. Au Fan Fest de Berlin, Yoshi-P n'a que de bonnes nouvelles à annoncer.

Qui est «Yoshi-P»? Franziska Behner-Thang Naoki Yoshida, surnommé Yoshi-P, est réalisateur et producteur de jeux vidéo chez Square Enix. Le «P» de son surnom fait référence à son rôle de producteur sur «Final Fantasy 14». Il a repris l'énorme MMO en 2010, après l'échec de sa sortie initiale. Grâce à Yoshida, «Final Fantasy 14: A Realm Reborn» est devenu un succès mondial qui perdure encore aujourd'hui (en 2026). Yoshi-P s'est lui-même intégré au jeu en tant que PNJ ménestrel pour célébrer ce triomphe à jamais. Pour les fans, il est une mascotte et est acclamé comme une star. Naoki Yoshida présente souvent le nouveau contenu du jeu lors de streams ou d'événements tels que le Fan Fest «Final Fantasy» et le Tokyo Game Show.

Nouveau job révélé: «Bastion»

Deux jobs avaient déjà été annoncés au Fan Fest «Final Fantasy 14» à Anaheim – il y a maintenant enfin des nouvelles concrètes concernant l'un d'entre eux.

Lors de la keynote à Berlin, Yoshi-P a révélé le job du «Bastion»: un tank principal qui mène ses combats avec deux Skyltborg. Ce sont des boucliers jumeaux avec lesquels il tire des canons, ce qui lui permet de combattre au corps à corps et à distance. De plus, le «Bastion» est un support pour le groupe: les capacités de guérison et de défense peuvent être utilisées de manière flexible au combat pour protéger toute l'équipe.

Le nouveau contenu «Evercold» apporte un autre job, que Yoshida ne révélera qu'au Fan Fest de Tokyo (octobre 2026). Certains dirigeables encore inédits, sur lesquels se dérouleront d'autres parties de l'extension, devraient également faire partie de la présentation au Japon.

De nombreux changements pour le style de jeu personnel

«Evercold» va fondamentalement changer la façon dont je joue à «Final Fantasy 14». Dans son explication, Yoshi-P se réfère principalement à l'ordre dans lequel je vis le contenu d'une nouvelle extension.

Par exemple, si je dois visiter trois peuples et vaincre leur boss respectif pour terminer un chapitre, l'ordre des combats est actuellement strictement défini. À l'avenir, il devrait être possible de terminer ces tâches dans n'importe quel ordre avant d'atteindre le combat final pour le grand dénouement. Ce système est inspiré de «World of Warcraft». Grâce à un système de progression de niveau, le butin et la force des combats de boss s'adaptent dynamiquement.

Square Enix

L'une des plus grandes surprises de la keynote se trouve dans l'éditeur de personnages. Jusqu'à présent, Yoshi-P refusait de donner aux joueurs trop d'options de personnalisation cosmétique. L'apparence des différentes races est étroitement liée à l'histoire, ce qui est très important pour le producteur.

L'annonce au Fan Fest est d'autant plus surprenante:

Avec la mise à jour 8.1, «Final Fantasy 14» permet de personnaliser certains détails visuels. De la suppression de l'ombre sur le nez de certaines races à la rotation des cornes, il existe différentes options pour concevoir mon personnage de jeu à l'avenir. Yoshi-P révèle qu'il ne personnalisera cependant pas son propre personnage.

Les acclamations des joueurs et des joueuses autour de moi sont mon point fort du salon. Une telle dévotion à son propre personnage montre de manière impressionnante la force du lien entre la communauté, Yoshi-P et le jeu.

«Final Fantasy 14» convient-il à tous les joueurs? Le gigantesque MMORPG «Final Fantasy 14» est en constante évolution. Alors que les missions d'histoire normales sont faciles à gérer pour les joueurs occasionnels, les raids peuvent être difficiles. En mode de difficulté normal, le taux de réussite est de 85 %, tandis qu'en mode difficile Savage, il n'est que de 14 à 20 %. Il y a un grand écart entre les deux, que «Evercold» devrait combler. Un niveau de difficulté intermédiaire pour les raids devrait offrir de nouveaux défis aux joueurs occasionnels, sans provoquer de frustration. Yoshi-P conseille aux joueurs expérimentés de continuer à faire les raids Savage en raison du butin de haute qualité, tandis que tous les autres peuvent tenter le niveau normal ou intermédiaire.

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«Final Fantasy 14» x «Final Fantasy 7 Remake»

Naoki Yoshida considère «Final Fantasy 14» comme une sorte de parc d'attractions dans l'univers «Final Fantasy»: il y a des costumes qui rappellent d'autres épisodes, et même des personnages comme Noctis apparaissent dans le jeu. C'est le bon moment pour collaborer avec l'équipe de «Final Fantasy 7» pour de nouveaux contenus à partir de la mise à jour 8.01. Ainsi, selon Yoshida, les deux équipes bénéficient l'une de l'autre.

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Un nouveau raid, intitulé «Au-delà du courant de vie», sortira, basé sur le thème de «FF7» et disponible en trois niveaux de difficulté. De plus, grâce à cette collaboration, je peux me rendre au Gold Saucer pour y tester le premier mini-jeu: «Keybound Brawler». Le nom est inspiré du genre des Keyboard Brawlers.

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Les Keyboard Brawlers sont des jeux PC où il faut taper différents termes le plus rapidement possible et sans fautes de frappe. Ce concept de jeu bénéficie d'une refonte «Final Fantasy» et sera intégré au jeu avec la mise à jour 7.5x. Le hic: alors que les joueurs PC n'auront aucun problème, les «Guerriers de la Lumière» sur Playstation et Xbox devront s'équiper. Sans clavier, il est presque impossible de jouer à «Keybound Brawler».

«Final Fantasy 14» sur la Nintendo Switch 2

Pour tous ceux qui souhaitent jouer à «Final Fantasy 14» en déplacement, le 4 août 2026 sera une date importante. «Final Fantasy 14» sortira ce jour-là sur la Nintendo Switch 2. Cependant, avec mon abonnement «Final Fantasy 14» actuel sur Playstation 5, Xbox ou PC, je ne pourrai pas me connecter sur la Switch. Je devrai acheter un autre abonnement pour jouer sur la console de Nintendo – cela a été décidé, selon des déclarations antérieures de Yoshi-P, «après des mois de négociations» avec Nintendo. Au moins: l'abonnement requis est disponible à moitié prix pour tous les membres existants d'une autre plateforme. Un abonnement Nintendo Switch Online supplémentaire n'est pas nécessaire.

Il reste à voir si de nombreux «Guerriers de la Lumière» utiliseront la Switch 2 comme deuxième option de jeu. La tentation de jouer en voyage est grande – surtout lorsqu'il s'agit de faire des raids avec la guilde et des incursions régulières avec des amis. Cependant, en raison des coûts supplémentaires, même si je possède déjà un abonnement, je ne peux pas l'imaginer.

J'ai été invité par Square Enix à Berlin au Fan Fest «Final Fantasy 14» pour rendre compte des nouveautés en avant-première.

Photo d’en-tête : Square Enix

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