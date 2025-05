Nouveautés + tendances 12 1

"Europa Universalis V" annoncé : un cours d'histoire interactif

Simon Balissat Traduction: traduction automatique 9/5/2025

Paradox a longtemps parlé de "Project Caesar". Il est désormais clair qu'il s'agit d'"Europa Universalis V". Le successeur du chef-d'œuvre de grande stratégie "UE IV" veut se réinventer sans perdre en complexité.

Connaissez-vous Georg Kastrati, plus connu sous le nom de Skanderbeg ? Si vous faites oui de la tête, c'est que vous avez des racines familiales dans les Balkans, que vous avez étudié l'histoire ou que vous avez joué à «Europa Universalis IV» ( «EUIV»). Je fais partie du dernier groupe et je connais Skanderbeg comme le meilleur chef d'État du jeu. Ce héros national albanais a défendu avec succès son pays contre l'expansion ottomane au XVe siècle et a laissé une trace dans l'histoire des Balkans et de l'Europe.

Dans «EUIV», je peux diriger le destin d'un pays, par exemple l'Albanie, à partir de 1444. Toute la carte du monde est jouable, de la Suisse aux petites îles comme Sulu dans le sud des Philippines. C'est aussi absurde que cela en a l'air. Les dirigeants, la population, l'armée, les relations diplomatiques et le commerce sont simulés jusque dans les moindres détails. Disponibles dès maintenant, ce chef-d'œuvre de stratégie, sorti en 2013 et enrichi à plusieurs reprises, a une suite.

Les nouveaux habits de l'empereur

Ce qui était annoncé depuis des mois comme «Project Caesar» est maintenant confirmé comme «Europe Universalis V». La date de sortie n'est pas encore connue. Paradox ne réinvente pas le jeu. Il n'y a toujours pas d'objectif à proprement parler. Si, en tant que Suisse, je ne veux pas étendre mon territoire et rester aussi neutre que possible, je peux

C'est aussi bien que d'essayer de dominer le monde. Néanmoins, les développeurs ont renouvelé divers aspects du jeu.

Encore plus détaillé

Plus de 30 000 provinces, 2 100 nations, 2 000 cultures et 300 religions. «Dès son lancement, UE V» fait partie des projets de grande stratégie les plus ambitieux. Le précédent opus comptait pas moins de 22 DLC. La nouvelle édition veut continuer sur cette voie et mise dès le début sur une carte encore plus détaillée. Chaque jour est divisé en heures. Dans un jeu qui simule plusieurs siècles, de la fin du Moyen Âge à l'industrialisation, c'est un niveau de détail extrême.

Majapahit fut la dernière grande thalassocratie hindoue de l'archipel malais, de 1293 au début du XVIe siècle. Dit Wikipedia.

Source : Paradox

Au revoir Mana, bonjour Pops

Le système de mana, souvent critiqué, qui vous permettait d'accumuler des points d'admin, de diplo et de militaire pour les dépenser plus tard dans des causes politiques, des déclarations de guerre ou l'armée, a été supprimé. A la place, «UE V» utilise un système de groupes de population (pops). Les fans de Paradox connaissent déjà ce système depuis «Victoria 3» ou «Stellaris». Les Pops satisfaits sont importants car ils recrutent dans l'armée, font du commerce ou cultivent des champs. La maladie, la famine ou les tensions politiques affectent leur productivité et donc la stabilité de votre empire.

En même temps, les Pops ne sont pas une masse homogène. La population est composée de différents groupes, religions et attitudes, ce qui peut créer des frictions politiques internes. La noblesse protestante zurichoise ne s'entendra sans doute pas d'emblée avec les paysans catholiques des cantons primitifs.

Cent ans de plus

Au lieu de 1444, le jeu commence maintenant en 1337, vous avez donc plus de 100 ans de plus à jouer. Cela rend le jeu particulièrement excitant si vous êtes en France ou en Angleterre, car il commence immédiatement avec la guerre de Cent Ans.» Dans le jeu précédent, vous ne pouviez accéder à «qu'à la fin de la guerre. On ne sait pas encore comment la Suisse sera simulée en détail, par exemple la bataille de Grynau entre les Habsbourg et les Zurichois en 1337.

Maintenant vraiment centenaire!

Source : Paradox

Laissons l'IA s'en occuper

C'est justement l'entrée dans les jeux de grande stratégie qui est complexe, car diverses mécaniques s'imbriquent les unes dans les autres. Ce qui fait l'intérêt de certains est une contrainte excessive pour d'autres. C'est là que «UE V» vous aide avec des automatisations. Si vous n'avez pas envie de compter les pois, vous pouvez laisser l'IA s'occuper de la comptabilité. Vous pouvez également confier des tâches à vos militaires, comme défendre les frontières ou chasser les armées ennemies

Changement climatique

La carte du monde ne sera pas seulement plus détaillée visuellement, mais aussi au niveau des mécanismes de jeu. Les provinces disposeront désormais de caractéristiques spécifiques : Le relief, la végétation et les zones climatiques influencent les mouvements, l'approvisionnement et l'épuisement des armées. Les mers gelées ouvrent des voies là où il n'y en avait pas auparavant. Les zones désertiques compliquent les conquêtes et font des conditions météorologiques un facteur pertinent.

Même les tempêtes sont censées exister, ici un typhon au Japon

Source : Paradox

Des joyaux de la couronne polis

Graphiquement, «UE V» est plus épuré que son prédécesseur. La map est un peu plus détaillée, les menus semblent légèrement plus clairs. Le jeu reste cependant un grand jeu de stratégie. Il a donc plus à voir avec Excel qu'avec «Super Mario».

La pression monte

Ce ne sont là que quelques-unes des nouveautés que Paradox nous présente et qui laissent espérer une suite digne de ce nom. L'éditeur est sous pression : dernièrement, «Cities Skyline 2» a fait la une des journaux en raison de son état technique déplorable. La simulation de vie «Life by you» a même été directement mise au rebut. Un succès de «Europa Universalis V» ramènerait le calme dans l'entreprise suédoise. Les premiers aperçus laissent espérer

