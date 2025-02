Nouveautés + tendances 10 7

Étude : les smartphones sont utilisés plus longtemps et achetés d'occasion plus fréquemment

Martin Jungfer Traduction: traduction automatique 12/2/2025

Les smartphones sont utilisés de plus en plus longtemps par leurs propriétaires en Suisse. Une personne interrogée sur dix déclare avoir acheté un appareil d'occasion au cours de l'année écoulée.

2025 pourrait ne pas être une bonne année pour Digitec et Galaxus - du moins dans le segment des smartphones. En effet, si les résultats de la dernière étude sur les smartphones réalisée par le comparateur Comparis sont exacts, moins de personnes achèteront un nouvel appareil cette année. Seuls 38,4 pour cent des personnes interrogées envisagent de s'offrir un nouveau smartphone en 2025. Il y a un an, à la même question, 44,6 pour cent disaient oui à un nouvel achat.

Selon Comparis, il y a deux raisons à cette baisse. Premièrement, les smartphones sont utilisés de plus en plus longtemps. Près de la moitié des personnes interrogées (48,2 pour cent) déclarent utiliser leur smartphone pendant quatre ans ou plus avant d'en acheter un nouveau. C'est le chiffre le plus élevé depuis 2021.

Deuxièmement, environ 10 pour cent des personnes interrogées déclarent avoir acheté un smartphone d'occasion en 2024. Cette proportion atteignait même 12,8% chez les personnes dont le revenu du ménage était inférieur à 4000 francs, mais seulement 7,3% chez les ménages dont le revenu était supérieur à 8000 francs. La motivation serait donc plus financière qu'écologique.

Huawei dans le top 3 chez Digitec

Dans le secteur de l'occasion de Digitec et Galaxus (ici les offres actuelles de smartphones), les appareils mobiles d'occasion ne représentaient en 2024 que 3,3 pour cent de tous les produits proposés. Zara Hegmann, responsable du thème en tant que chef de produit, précise cependant que les smartphones se vendent un peu plus vite que les autres produits.

Parmi les marques de smartphones proposés en solde, Apple arrive juste en tête. Elle est suivie de près par Samsung et, un peu plus loin, par Huawei. Ces trois-là représentent environ 50 pour cent du volume total.

Part de marché : Apple continue de progresser

D'après l'étude de Comparis, deux marques dominent encore plus le marché dans toute la Suisse que dans le secteur de la revente de Digitec et Galaxus : Apple et Samsung. A la question "De quel fabricant est votre modèle de smartphone ?", 50,6 pour cent ont répondu "Apple". 34,3 pour cent ont répondu "Samsung".

Les marques chinoises ne jouent quasiment plus aucun rôle. Avec 3,7 pour cent de part de marché, Xiaomi est encore le mieux placé. Huawei est le plus grand perdant. Leur part est passée de 10,9 pour cent en 2020 à seulement 2,6 pour cent en 2024, contre 2,1 pour cent pour Oppo.

L'expert numérique de Comparis, Jean-Claude Frick, commente ainsi cette situation auprès de watson.ch:

L'interdiction d'utiliser la technologie occidentale a coupé l'herbe sous le pied de Huawei (...). L'absence des principaux services de Google entraîne des difficultés à utiliser des applications connues sur les smartphones de Huawei et rend ces appareils peu attractifs depuis des années.

Et qu'en est-il des Pixel Phones de Google ? Ici au moins, la tendance est à la hausse, même si elle reste très basse. 1,6 pour cent des personnes interrogées ont déclaré posséder un smartphone Google. Il y a un an, ils n'étaient que 1,1 cent.

Photo d’en-tête : Shutterstock

