Essentials : une nouvelle application facilite l'installation des services Google sous Windows

Google Essentials vise à simplifier l'installation des services Google et l'accès à d'autres services Google. Il sera d'abord préinstallé sur les nouveaux ordinateurs portables HP.

Google a annoncé une App pour Windows qui devrait simplifier l'accès aux services Google. L'application, appelée Google Essentials, sera d'abord disponible sur tous les prochains ordinateurs portables grand public et de jeu de HP et sera également disponible pour d'autres ordinateurs Windows "dans quelques mois".

Un hub central pour votre compte Google

Essentials est destiné à devenir le hub central de vos comptes Google sur votre ordinateur. Il stocke les informations de votre compte et vous devez pouvoir installer facilement d'autres applications. Essentials devrait faciliter la configuration des ordinateurs Windows en vous permettant de vous connecter à tous les services Google à partir d'une seule application. Lorsque vous vous connectez avec votre compte, les fichiers et les informations sont synchronisés sur tous les appareils connectés.

Le billet de blog indique que dans Essentials, Google Messages sera préinstallé pour l'envoi de SMS et de RCS (messages avancés), Google Photos pour l'accès au cloud photo et Google Play Games. L'application comprend également des raccourcis vers Google Docs, Google Drive et Google Agenda.

Google Play Games est disponible dans sa version bêta depuis 2023 pour les pays francophones. Avec cette application, vous récupérez des jeux Android sur votre ordinateur. Les sauvegardes sont synchronisées via le cloud de Google, ce qui vous permet de continuer à jouer sur n'importe quel appareil connecté.

Si vous ne souhaitez pas avoir Google Essentials préinstallé sur votre ordinateur, vous pouvez désinstaller des services individuels ainsi que l'application entière.

Les accusations de Google pour distorsion de la concurrence

Google n'aura pas donné l'indication de l'application désinstallable par pur amour de l'utilisateur. Google fait l'objet d'une surveillance étroite en raison de sa position dominante dans certains domaines. Aux États-Unis, ce n'est qu'en août que Google a perdu le plus grand procès en matière de concurrence de ces deux dernières décennies https://www.techbook.de/mobile-lifestyle/google-prozess-usa-monopol. Au cœur de l'accusation, le pouvoir de marché de Google, que l'entreprise continue d'encourager en faisant de Google Search le moteur de recherche par défaut. Dans l'UE, une amende de plusieurs milliards de dollars a déjà été infligée à Google, là encore en raison de sa préférence pour la recherche par défaut.

Sous cette lumière, la bonne affaire de Google avec l'application Essentials semble peu compréhensible.