Essayé le logiciel : Masquage de paysage dans Lightroom

Lightroom peut désormais masquer automatiquement les parties du paysage. Cela fonctionne très bien pour certaines images et les améliore sensiblement.

Adobe a récemment publié la version 8.3 de Lightroom, respectivement la version 14.3 de Lightroom Classic. La principale nouveauté est le masquage de paysage : Lightroom reconnaît automatiquement des parties d'un paysage, comme le ciel, les routes, la végétation et autres. Il est ensuite possible de créer des masques à partir des parties reconnues et de les modifier indépendamment du reste de l'image.

C'était déjà possible avec le ciel. Je trouve que c'est une super fonction. Le ciel est souvent trop clair par rapport au reste de l'image, parfois la couleur ne convient pas non plus. Dans ces cas, je suis très heureux de pouvoir effectuer la correction de tonalité et la balance des blancs du ciel séparément du reste. L'option «Sélectionner le ciel» reste également disponible directement avec l'outil Masque - sans passer par le masque de paysage.

L'outil de masquage a maintenant une entrée de paysage. Le reste reste comme avant.

L'outil de masquage (petit cercle à droite) ouvre ce menu. En haut, le ciel est directement sélectionnable, en bas, il y a la sélection de paysage, qui permet dans un deuxième temps de sélectionner différents éléments comme le ciel, le sol, la végétation, etc.

Cette détection fonctionne parfois parfaitement, parfois à moitié et parfois pas du tout. Cela dépend beaucoup de la prise de vue.

Pour cette image, la détection fonctionne parfaitement.

Celle-ci, en revanche, est inutilisable.

Un petit essai

À quoi cela sert-il ? Je l'essaie sur une photo de paysage aussi moyenne que possible : Un sentier de randonnée, de la végétation, en arrière-plan des montagnes et un ciel bleu.

Une photo de paysage tout à fait normale.

Ici, je souhaite surtout éclaircir les plantes à droite du chemin, elles sont trop sombres à mon goût. Avec le traitement RAW traditionnel, c'est-à-dire en éclaircissant les profondeurs, j'y parviens assez bien.

Avec le traitement traditionnel, j'éclaircis un peu les ombres.

Mais à mon goût, le chemin est trop bleuté, surtout les parties d'ombre. Et aussi trop clair. En revanche, les plantes devraient plutôt être plus claires. J'active donc la détection de paysage.

Elle reconnaît le chemin comme «sol naturel», mais inclut également les montagnes. Comme les deux zones sont clairement séparées, je peux facilement soustraire les montagnes du masque à l'aide d'un gros pinceau. En d'autres termes, la reconnaissance erronée n'est pas un problème ici.

La montagne a été reconnue comme un chemin, mais cela peut être facilement corrigé. De même, la petite tache en bas à gauche disparaît en un clic.

Les autres parties sont correctement détectées. J'assombris donc un peu le chemin, j'ajuste la balance des blancs pour qu'elle soit plus chaude et je donne un peu de peps à la végétation. L'image me plaît mieux maintenant.

Résultat avec le masquage du paysage.

Je pense que je vais utiliser cette fonction plus souvent. Elle n'est pas aussi importante que la sélection du ciel, mais certainement assez utile. Cependant, je l'utiliserais probablement de manière plus subtile à l'avenir. Ici, je suis intervenu très fortement à des fins de démonstration. Cela peut vite paraître peu naturel

