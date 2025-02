Nouveautés + tendances 67 25

Erreur de production de la RTX 5090 : seuls quelques exemplaires sont concernés

Kevin Hofer Traduction: traduction automatique 24/2/2025

Nvidia admet un défaut de production sur les RTX 5090 et RTX 5070 Ti. Sur certains exemplaires, il manque une partition ROP complète. Bien qu'il ne s'agisse que de quelques exemplaires, c'est un nouveau fail de la série RTX-50.

Les cartes graphiques de la série RTX-50 ont connu des débuts difficiles. Elles sont encore peu disponibles, ont des problèmes de câbles d'alimentation qui fondent et de stabilité - nous y reviendrons plus loin. Et maintenant, Nvidia doit encore admettre des erreurs de production.

Peu d'exemplaires concernés

Techpowerup a révélé le cas. Il en ressort que certaines Geforce RTX 5090 et RTX 5070 Ti ont une partition ROP de moins que celle indiquée. ROP est l'abréviation de Raster Operations Pipeline Units. Plus il y a d'unités de ce type, plus le nombre de pixels pouvant être traités par cycle d'horloge est élevé. L'absence de partition entraînerait une baisse des performances de 5 pour cent. Mise à jour: Entre-temps, un cas d'un exemplaire de RTX 5080 concerné a également été découvert, avec seulement 104 ROP au lieu de 112.

En attendant, Nvidia a pris position (via TheVerge) et a reconnu le défaut de fabrication. Celui-ci aurait affecté moins de 0,5 pour cent des cartes. L'erreur, qui concerne selon les connaissances actuelles des produits de Gigabyte, MSI, Manli et Zotac, devrait être corrigée pour les nouveaux lots.

Comment savoir si vous êtes concerné

Comme il n'est pas possible de savoir quels exemplaires sont concernés, vous devez le découvrir vous-même. Pour cela, le mieux est d'utiliser le logiciel GPU-Z qui vous indiquera les ROP. Important : le pilote de votre carte graphique doit être installé. Comparez le chiffre indiqué avec les spécifications de votre GPU. Pour la RTX 5090, cela devrait être 176 ROPs et pour la RTX 5070 Ti, 96 ROPs. Si vous constatez une différence, vous devez contacter le fabricant, selon Nvidia.

Les problèmes de stabilité ajoutent à la frustration

En plus de cette erreur de production, Nvidia reconnaît indirectement qu'il existe également des problèmes de stabilité sur la série RTX-50. Selon Techpowerup, des enquêtes sont en cours sur des écrans noirs et des blocages généralisés chez les utilisateurs depuis le lancement de la branche 572 du pilote

Les recherches préliminaires indiquent que le problème pourrait aller au-delà du pilote logiciel. Une mise à jour du VBIOS pourrait être nécessaire pour résoudre complètement les problèmes de stabilité.

Photo d’en-tête : Capture d'écran Youtube / Techtesters

