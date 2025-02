Nouveautés + tendances 8 1

Epic Games force le théâtre de "Fortnite" à présenter des excuses publiques

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 19/2/2025

La triche ne paie pas. Epic Games a banni définitivement un joueur de "Fortnite" et l'a forcé à poster une vidéo d'excuse sur YouTube après qu'il ait triché sur le chemin de la Grande Finale FNCS 2023.

Dans une mesure remarquable contre la triche dans l'e-sport, Epic Games a forcé le joueur de Fortnite Repulse (ou RepulseGod) à s'excuser publiquement pour ses actions frauduleuses. Cette décision fait suite à un procès intenté par Epic Games contre le joueur. De plus, Epic Games s'est prononcé contre la triche dans un communiqué publié sur le compte officiel Fortnite Competitive sur X et a fait référence à la vidéo d'excuse du tricheur. Mais que s'est-il passé exactement?

Contexte de l'affaire

Les incidents qui ont conduit à son bannissement se sont produits en octobre 2023, lorsque Repulse et son partenaire de duo Jace se sont qualifiés pour le championnat mondial Fortnite Championship Series (FNCS). Cependant, peu avant le tournoi, il a été découvert que Repulse avait partagé son compte avec un tricheur connu du nom de Forbes, qui a ensuite joué à la place de Repulse et s'est donc qualifié de manière illégale. Il faut savoir que le partage de compte est considéré comme de la triche dans Fortnite et est donc formellement interdit. Epic Games a réagi en ouvrant une enquête et en engageant la procédure judiciaire mentionnée plus haut.

La vidéo d'excuse a dû être publiée par RepulseGod sur sa chaîne YouTube sur ordre d'Epic Games. Dans la vidéo, qui compte aujourd'hui plus de 280 000 vues, on ne voit pas la personne elle-même. Seules ses excuses apparaissent dans le texte. Il y confesse à nouveau ses actes et promet de ne plus jamais tricher.

En plus de ses excuses publiques, Repulse a dû rembourser l'argent du prix qu'il avait gagné de manière illégale. Cet argent est désormais reversé à l'association caritative Child's Play, qui permet aux enfants d'accéder à des jeux et à des équipements de jeu spécialisés. Repulse a également été banni à vie de tous les tournois Fortnite.

Réactions et impact

La mesure prise par Epic Games est largement commentée au sein de la communauté des joueurs. Elle laisse à la fois sous le choc et l'étonnement. Il est surtout surprenant qu'un individu soit ainsi dénoncé publiquement. Dans le même temps, Epic Games est félicité en tant qu'entreprise pour avoir adopté une attitude aussi ferme envers les tricheurs. Dans les commentaires sous la vidéo, Repulse est parfois violemment insulté et humilié.

Si vous voulez en savoir plus sur les raisons de l'escalade de cette affaire, je vous recommande la vidéo YouTube "Exposing Hackers at the Fortnite Global Championship". L'utilisateur Reisshub y analyse entre autres le cas de Repulse et parle également avec d'autres tricheurs non seulement de ce cas, mais aussi de la triche en général dans "Fortnite".

Photo d’en-tête : Epic Games

