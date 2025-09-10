Nouveautés + tendances 1 0

Entraînement par IA : cette machine à balles vous apprend à jouer au tennis

Pour entraîner votre backhand, vous n'aurez plus besoin de vous tenir seul devant le mur de balles ou de prendre des leçons de tennis coûteuses. Vous pouvez désormais affronter une machine à balles roulantes.

Trouver un partenaire de tennis du même niveau de jeu peut être assez fastidieux. Surtout si vous voulez vous entraîner spontanément. C'est précisément pour ce cas que SwitchBot a développé une solution.

Le fournisseur de robots aspirateurs présente au salon tech IFA de Berlin le «Acemate Tennis Robot», qui vous sert de partenaire d'entraînement sur le terrain, non seulement en vous renvoyant les balles, mais aussi en vous donnant des conseils pour améliorer votre technique.

La machine à balles roulantes

Contrairement aux machines à balles traditionnelles, l'Acemate roule sur quatre roues à une vitesse de cinq mètres par seconde sur le terrain et renvoie réellement les balles. Il le fait à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle : Il calcule ainsi en temps réel la trajectoire de vos coups et prédit où votre balle va atterrir. Avec un temps de réaction de seulement 0,15 seconde, il est censé pouvoir simuler le rythme, l'effet et la tactique d'un vrai match de niveau professionnel.

Le robot renvoie les balles qui atterrissent dans le filet à une vitesse pouvant atteindre 113 km/h. Vous pouvez définir s'il joue le topspin, le slice ou d'autres variantes de coups. Il peut contenir jusqu'à 80 balles et est adapté aux terrains en dur, en sable et en gazon. Selon SwitchBot, la batterie remplaçable de 6700 mAh devrait permettre de jouer jusqu'à trois heures sans interruption.

L'Acemate peut contenir jusqu'à 80 balles.

Personnalisation de l'entraînement par IA

Les deux caméras binoculaires 4K intégrées enregistrent chacun de vos coups et mesurent des valeurs telles que la vitesse de la balle, la hauteur de passage au filet et le taux d'effets. Pendant ce temps, l'IA analyse votre performance et vous donne directement des commentaires et des conseils techniques dans l'application Acemate. Dans l'application, vous devriez trouver, entre autres, une représentation de vos données de performance sous forme de cartes de chaleur visuelles, des diagrammes de répartition des coups et des statistiques détaillées et des lectures vidéo de votre jeu.

De même, vous pouvez programmer jusqu'à 20 zones cibles dans lesquelles vous souhaitez que la balle atterrisse au retour, en adaptant l'effet, la vitesse et la trajectoire de ces coups à votre niveau de jeu personnel et à vos objectifs d'entraînement.

Sur la base de ces analyses, l'Acemate vous propose des séances d'entraînement personnalisées après la session de jeu. Il peut s'agir d'améliorations techniques à court terme, mais aussi de plans d'entraînement à long terme qui, selon le fabricant, permettent de progresser plus rapidement.

Tout cela semble très prometteur. Reste à voir si la machine à balles fonctionnera bien au-delà de la démonstration du salon.

Trop beau pour être vrai ? L'avenir nous dira si la machine fonctionne bien dans la vie réelle.

Pas seulement pour les fans de tennis

Si votre passion pour les sports de raquette va au-delà du tennis, SwitchBot a également développé l'Acemate en version pickleball. Vous pouvez actuellement précommander les robots respectifs à partir d'environ 2600 francs sur le site Web d'Acemate https://www.acematetennis.com/. Reste à savoir si et quand l'entraîneur de tennis IA fera son entrée dans le magasin Galaxus.

Photo d’en-tête : SwitchBot

