Enquête sur Microsoft : le ministère américain du Commerce critique ses pratiques commerciales

Les pratiques commerciales de Microsoft dans le domaine des licences de logiciels, de l'intelligence artificielle et des services de cybersécurité pourraient être illégales. L'entreprise fait l'objet d'une grande enquête pour violation de la loi antitrust. La Federal Trade Commission dénonce également un manque de sensibilisation à la sécurité.

La Federal Trade Commission (FTC) a ouvert une enquête sur Microsoft. En ligne de mire, des violations de la loi antitrust, notamment en ce qui concerne les licences de logiciels, les services de cybersécurité et les services de cloud computing. C'est ce que rapporte Bloomberg en se référant à plusieurs sources anonymes familières avec le sujet. Le portail The Verge le confirme également.

Selon leurs informations, les autorités de la concurrence ont mené des entretiens sur ce sujet pendant plus d'un an et ont rédigé un document précisant les informations que Microsoft doit fournir aux autorités. Selon Bloomberg, ce document comporte plusieurs centaines de pages. Ni Microsoft ni la FTC ne souhaitent faire de déclaration à ce sujet.

De quoi s'agit-il concrètement?

L'un des principaux points de l'enquête concerne le regroupement des logiciels de productivité et de sécurité de Microsoft (Office) avec sa solution de cloud Azure. L'enquête s'est intensifiée suite à plusieurs incidents de sécurité critiques survenus ces dernières années. Par exemple, l'utilisation de la clé maîtresse pour l'environnement cloud de Microsoft. par des hackers chinois présumés ou les évènements autour de "Crowdstrike".

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, appelle ses employés à être plus attentifs à la sécurité.

Le Cyber Safety Review Board du gouvernement américain a ensuite conclu que Microsoft n'accordait pas assez d'importance à la sécurité. Pour les autorités chargées de l'enquête, cela est également important, car Microsoft reçoit régulièrement des commandes du gouvernement américain, y compris des commandes qui concernent la sécurité nationale et qui rapportent des milliards à l'entreprise. Parallèlement, la FTC craint que de tels problèmes de sécurité aient des répercussions en cascade sur l'économie (...) en cas de "concentration du marché du cloud". Des concurrents et des clients se sont également déjà plaints du fait que les conditions de licence et le regroupement de services logiciels de Microsoft restreignent le libre choix et sont donc anticoncurrentiels. A cet égard, le logiciel de sécurité Entra ID - anciennement Azure Active Directory - fait l'objet d'une enquête de la FTC.

Cinquième procès contre Microsoft

Ce n'est pas une nouveauté pour la firme de Redmond, dans l'État de Washington. Dans les années 90, elle avait déjà été confrontée à une enquête. Il s'agissait alors de l'association du système d'exploitation Windows et du navigateur Internet Explorer. Cela a même abouti à une plainte anti-monopole du ministère de la Justice.

Ces dernières années, la justice américaine s'est également intéressée à d'autres entreprises, telles que Meta, Amazon, Apple ou Google. Il n'est pas encore clair à l'heure actuelle si et comment la situation changera lorsque la FTC sera à nouveau sous direction républicaine. D'une part, les enquêtes du DOJ (Department of Justice), comme celle sur Google, ont déjà été lancées sous la première présidence de Donald Trump. Cependant, le président élu s'est récemment prononcé contre le démantèlement des grandes entreprises technologiques afin de maintenir la compétitivité américaine.