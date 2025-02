Nouveautés + tendances 5 2

En raison d'erreurs de mesure présumées : les plateformes pornographiques signalent une baisse massive des utilisateurs

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 21/2/2025

Les portails pornographiques affirment que le nombre de personnes utilisant leurs soldes est bien inférieur à ce que l'on pensait jusqu'à présent. Ils avancent des méthodes de mesure plus précises comme raison, mais il pourrait aussi s'agir d'une stratégie pour échapper aux obligations du Digital Services Act dans l'UE.

Depuis décembre 2023, respectivement juillet 2024, les quatre plateformes pornographiques "XNXX", "XVideos", "Pornhub" et "Stripchat" sont considérées comme des "très grandes plateformes en ligne" (VLOP) dans l'UE. Ce titre est attribué aux plateformes en vertu du Digital Services Act (DSA) lorsqu'elles comptent plus de 45 millions d'utilisateurs et utilisatrices par mois. Ils sont alors tenus, entre autres, de prendre des mesures pour protéger les mineurs.

Pour les plateformes pornographiques, cela signifie par exemple qu'elles doivent rendre l'accès à la plateforme plus difficile pour les enfants. Par exemple, en vérifiant l'âge. Cela implique des efforts techniques et des coûts. La vérification de l'âge semble en outre décourager de nombreux utilisateurs. Ainsi, le nombre d'utilisateurs mensuels de "XVideos" a déjà chuté de manière significative l'année dernière, passant de 150 millions à 84 millions.

Dans le rapport de février 2025, trois des quatre plates-formes affichent désormais un nombre d'utilisateurs si faible qu'elles ne peuvent théoriquement plus être qualifiées de "VLOP". La perte est encore une fois particulièrement importante pour le portail "XVideos". Le nombre de visiteurs est passé de 84 millions à seulement 31 millions d'utilisateurs dans l'UE. De même, "Pornhub" et "Stripchat" ne comptent plus que 20-26 millions d'utilisateurs mensuels, soit environ la moitié de la limite VLOP. XNXX a signalé une baisse de 77 à 46 millions d'utilisateurs.

Pour expliquer cette récente évolution, les portails invoquent une méthode de mesure plus précise. Le mode incognito des navigateurs aurait entraîné par le passé des comptages multiples massifs, de nombreuses personnes ayant visité le site parfois avec et parfois sans ce mode. Environ 40 pour cent de tous les utilisateurs se comportaient ainsi, a indiqué XVideos. Il est désormais possible de faire des calculs plus précis.

Le statut VLOP n'expire pas automatiquement

Dès lors que seul "XNXX" se qualifie officiellement comme "VLOP", la plateforme serait théoriquement la seule à devoir encore respecter les obligations de DSA. Cela plairait aux autres opérateurs de plateformes : Ces derniers se sont opposés par le passé aux nouvelles règles et mettent en doute les méthodes de calcul de la Commission européenne. Ainsi, les plateformes ont également déjà entamé des actions en justice contre la classification en tant que "VLOP". Dans ce contexte, la prétendue baisse soudaine du nombre d'utilisateurs semble pour le moins frappante.

Mais on ne sort pas si facilement du statut de "VLOP". La Commission européenne explique qu'une plateforme dont le nombre d'utilisateurs passe durablement sous la barre des 45 millions peut être exemptée de la classification VLOP. Cependant, seulement après un examen séparé.

