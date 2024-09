Emmy Awards 2024 : "Shōgun" marque l'histoire de la télévision

Un événement historique s'est produit la nuit dernière lors de la remise annuelle des Emmy Awards : "Shōgun", l'adaptation du roman historique du même nom, a remporté 18 récompenses - un record.

Ce que les Oscars sont au cinéma, les Emmy Awards le sont à la télévision. Et même si Netflix a marqué le paysage des séries comme personne d'autre au cours de la dernière décennie, ce sont généralement les séries des chaînes de prestige HBO, AMC et FX qui ont raflé la mise dans les catégories les plus prestigieuses.

C'était le cas la nuit dernière, lorsque le drame historique "Shōgun" de FX a remporté 18 récompenses, battant ainsi un record. En effet, jamais auparavant une série n'avait remporté autant de prix en une seule année. Parmi eux, le plus important : celui de la meilleure série dramatique de l'année

"Shōgun" rafle la mise : 18 Emmys et deux nouvelles saisons confirmées

"Shōgun" a également dominé les autres catégories principales, remportant les prix du meilleur acteur dans une série dramatique (Hiroyuki Sanada), de la meilleure actrice dans une série dramatique (Anna Sawai) et du meilleur réalisateur dans une série dramatique (Frederick E.O. Toye).

Cette série de victoires n'est pas surprenante. Il y a une semaine, "Shōgun" avait déjà battu tous les records des Creative Arts Emmys, les "Oscars techniques" de la télévision. De plus, la série a reçu un accueil critique et public important.

Critique « Shōgun »: la série phare de l’année ? par Luca Fontana

En effet, dès le mois de mai dernier, le succès critique et d'audience a conduit Disney, la maison mère de FX, à faire de "Shōgun" a fait renouveler non pas une, mais deux saisons . Ce qui a été une surprise de taille. D'autant que James Clavell, l'auteur du roman dont est tirée la série, n'a écrit qu'un seul livre et est mort depuis 1994. Pour les saisons suivantes, les créateurs devront donc inventer leur propre histoire.

C'est tout de même ce qui est confirmé : Justin Marks et Rachel Kondo, les deux showrunners, seront de retour, tout comme la productrice exécutive Michaela Clavell et - bien sûr - l'acteur principal Hiroyuki Sanada.

D'autres succès pour FX et Netflix

FX a également remporté des prix avec la série "The Bear : King of the Kitchen". La série sur les restaurants a remporté onze prix, dont ceux du meilleur acteur dans une série comique (Jeremy Allen White) et du meilleur second rôle dans une série comique (Ebon Moss-Bachrach et Liza Colón-Zayas).

Netflix a finalement pu se réjouir de quelques prix : le hit stalker en sept épisodes "Baby Reindeer" a remporté un total de six prix, dont celui de la meilleure mini-série dans la catégorie importante. A mon avis, c'est justifié, même si "Baby Reindeer", qui s'inspire de faits réels, a suscité quelques polémiques lors de sa sortie en début d'année. Tout d'abord, la série a provoqué une nouvelle enquête de police, lorsque les fans eux-mêmes ont commencé à harceler les personnes impliquées. Plus tard, la véritable harceleuse derrière "Baby Reindeer" a poursuivi Netflix pour 170 millions de dollars. Le procès est toujours en cours.