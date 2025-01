Elon Musk se vante de jouer et se fait immédiatement démasquer

Si Elon Musk montrait ses progrès en matière de jeu devant ses fans et commettait des erreurs, tout irait bien. Pourtant, il prétend être un joueur de haut niveau dans "Path of Exile 2". Cependant, il commet des erreurs de débutant absolu. Son étrange spectacle a été commenté par d'autres joueurs.

Elon Musk a beaucoup à faire en tant que patron de plusieurs grandes entreprises comme Tesla, SpaceX et X, ainsi que de petites entreprises annexes. Il n'est donc pas étonnant que, comme beaucoup d'autres, il prenne la souris et le clavier pendant son temps libre pour se changer les idées avec des jeux vidéo. Mais contrairement à d'autres, Musk se vante d'avoir un personnage de haut niveau qu'il n'a probablement pas élevé lui-même. Dans "Path of Exile 2" ("PoE2"), il a involontairement démontré qu'il ne connaissait pas grand-chose au jeu.

Il y a quelques jours, Musk a joué au jeu de rôle et d'action "PoE2" lors d'un livestream. Il a nettoyé plusieurs maps hardcore et a montré l'équipement supérieur de son personnage, qui, au niveau 95, est l'un des meilleurs au monde.

Le fait est que pour atteindre un tel niveau, il faut beaucoup de temps. Selon l'éditeur du jeu, Grinding Gear Games, il faut des centaines d'heures pour passer du niveau 65 au niveau 100. Comme le mode hardcore n'existe que depuis décembre, les joueurs qui ont atteint un niveau aussi élevé doivent avoir passé la majeure partie de leur temps à jouer depuis. Même Elon Musk, qui dirige plusieurs entreprises en même temps.

A partir de la fin du jeu, le leveling devient très chronophage.

Source : Grinding Gear Games

Elon Musk joue au hardcore et se comporte comme un débutant

Le stream de Musk montre qu'il n'a pas passé beaucoup de temps à étudier les mécaniques de "PoE2". Vous pouvez voir un résumé du streaming ici, y compris les réactions du streamer de "PoE2" Quin69TV:

Musk tente par exemple d'entrer dans un portail qui est grisé et donc inaccessible pour lui. Les joueurs expérimentés le sauraient. Avant d'entrer dans une carte, il ne vide pas son inventaire pour faire de la place à de nouveaux loots. Lors d'un combat, il ne remplit pas sa réserve de mana et ce mana lui manquera lors de l'attaque suivante. Musk passe alors à côté de loots précieux sans les ramasser et glisse d'autres objets dans son inventaire, ce qui n'est pas pratique et lui fait perdre du temps. Les joueurs expérimentés utiliseraient un filtre de butin et ramasseraient les objets en appuyant sur un bouton.

Musk ne reconnaît pas les objets importants, n'utilise pas les fonctions permettant de gagner du temps et fait des erreurs inutiles en combat - autant de signes qui montrent qu'il n'a passé que quelques heures dans le jeu et qu'il manque de routine avec l'interface. L'utilisateur Paolini_18 commente sur YouTube : "C'est comparable au fait que le septième meilleur pilote du monde ne sache pas comment utiliser un embrayage de voiture - oui, c'est TELLEMENT absurde"

Le partage de compte pour devenir un personnage de haut niveau

Dans le stream, Musk présente également l'équipement de son personnage. Il se montre modeste : son équipement pourrait être amélioré, mais il est globalement bon. Il explique également pourquoi il n'est pas entièrement satisfait. Au niveau 90+, il porte de l'équipement dont le niveau minimum est nettement inférieur. L'un de ses anneaux, par exemple, ne nécessite que le niveau 48, mais le niveau minimum n'indique pas la qualité de l'objet

Il justifie son équipement "perfectible" par le fait qu'il est très difficile de trouver un meilleur équipement sur Hardcore. Pourtant, le personnage de Musk porte des objets qui ne peuvent être obtenus que par les boss les plus difficiles au niveau de difficulté le plus élevé.

En plus de l'investissement en temps, sa méconnaissance de l'équipement suggère que Musk n'a pas gagné son personnage lui-même. Tout le streaming donne l'impression qu'il s'est connecté sur le compte d'un autre gamer, contrairement à ce qu'il a déclaré. Asmongold, l'un des plus grands streamers Twitch au monde, doute également du succès de Musk dans le domaine du jeu. La raison pour laquelle le propriétaire de Tesla, qui a par ailleurs de nombreux succès notables à son actif, agit de la sorte reste un mystère.

Musk serait également un pro de Diablo-4

Il y a quelques mois, lors d'un podcast avec Joe Rogan, Musk avait répondu par l'affirmative à la question de ce dernier de savoir s'il était l'un des 20 meilleurs joueurs de "Diablo 4" au monde.

Musk faisait référence au classement helltides.com, sur lequel il est effectivement très bien placé avec son personnage "Elon Musk". Il a apparemment terminé un donjon spécial en très peu de temps. Toutefois, ce leaderboard n'est pas une liste officielle et les succès doivent y être transmis par les joueurs eux-mêmes. Cela signifie que seule une infime partie de tous les succès y sont répertoriés. Les personnes qui ne transmettent pas leurs meilleurs résultats ne sont pas répertoriées.

Sur X, anciennement Twitter, Musk a posté un enregistrement de l'un de ses runs de vitesse de "Diablo 4". Il y excelle effectivement. Cependant, on lui reproche d'avoir utilisé une classe particulièrement puissante et d'avoir exploité des bugs pour faire plus de dégâts

Ce qui n'est pas critiquable, c'est le personnage "Elden Ring" sous-optimal de Musk. Musk avait exprimé son enthousiasme pour le jeu à plusieurs reprises , mais n'avait pas prétendu être un joueur de haut niveau. Des captures d'écran antérieures du build de son personnagerévèlent qu'il est un "casual gamer", car il n'exploite pas pleinement les possibilités de son personnage.