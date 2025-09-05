Nouveautés + tendances 4 6

Edge 60 Neo et Moto G06 Power : Motorola présente ses nouveaux smartphones

Motorola complète sa gamme de smartphones de milieu de gamme avec deux nouveaux modèles d'entrée de gamme, dont l'un est doté d'une sacrée batterie.

En marge de l'IFA de Berlin, Motorola a présenté trois nouveaux smartphones. Le Edge 60 Neo vient compléter la gamme des appareils de milieu de gamme et le Moto G06 celle des smartphones d'entrée de gamme. Le Moto G06 Power est également une variante dotée d'une énorme batterie.

Moto G06 Power : 7000 mAh pour 28 heures de lecture vidéo

Le Moto G06 Power dispose d'une batterie de 7000 mAh, mais ne présente pas de dimensions inhabituelles. Selon Motorola, la batterie devrait permettre de lire des vidéos pendant 28 heures. C'est très tentant. Cependant, le smartphone ne se charge qu'à une puissance maximale de 18 watts. Vous devez donc vous attendre à des temps de charge plus longs. Le Moto G06 ne charge même sa batterie de 5200 mAh qu'avec 10 watts.

Le Moto G06 Power n'est pas encombrant malgré sa grosse batterie.

Le reste des caractéristiques des deux smartphones d'entrée de gamme est identique. Ils ont un écran LCD de 6,88 pouces avec une seule résolution HD+ et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hertz. La luminosité maximale est faible, avec 600 nits. L'écran est protégé par l'ancien Gorilla Glass 3 et l'ensemble du boîtier est protégé contre les projections d'eau selon IP64.

Un appareil photo de 50 mégapixels se trouve à l'arrière et un autre de huit mégapixels à l'avant pour les selfies. Le processeur utilisé est le Helios G81 Extreme de Mediatek. Il est accompagné de quatre ou huit gigaoctets de mémoire vive. La mémoire interne est de 64, 128 ou 256 gigaoctets et peut être étendue avec une carte microSD.

L'écran des Moto G06 et G06 Power est en tout cas grand.

Motorola livre les Moto G06 et G06 Power avec Android 15. Le fabricant ne donne toutefois aucune indication sur la durée des mises à jour logicielles. Ces smartphones bon marché utilisent Gemini comme assistant d'intelligence artificielle. Ce sont également les smartphones les moins chers - à ma connaissance - dotés de la fonction de recherche Circle-to-Search.

Variantes de couleur du Moto G06.

Les deux smartphones seront bientôt disponibles chez nous. Les prix de vente conseillés démarrent à 129 francs/euros pour le Moto G06 et 139 francs/euros pour le Moto G06 Power.

Un choix encore plus large dans le milieu de gamme

A 399 francs/euros, le Motorola Edge 60 Neo est nettement plus cher, mais aussi mieux équipé. Il se classe entre le Edge 60 et le Edge 60 Pro. Et rend l'offre de smartphones milieu de gamme du constructeur encore plus resserrée.

Un écran plus petit que le Moto G06.

Avec son écran de 6,36 pouces, il est surtout un peu plus petit que les deux autres modèles. 120 Hertz, 3000 Nits et Gorilla Glass 7i sont les autres caractéristiques de l'écran OLED. L'ensemble du smartphone est étanche selon la norme IP68.

Le Dimensity 7400 est à l'œuvre à l'intérieur et, selon la variante, huit ou douze gigaoctets de mémoire vive sont associés au processeur. L'espace de stockage pour les données est de 256 ou 512 gigaoctets et ne peut pas être étendu avec une carte mémoire.

Les variantes de couleurs du Motorola Edge 60 Neo.

A l'arrière de l'Edge 60 Neo se trouvent trois caméras : une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra grand angle de 13 mégapixels et une caméra télé de 10 mégapixels avec une distance focale trois fois supérieure à celle de la caméra principale. La caméra frontale fournit des selfies jusqu'à 32 mégapixels.

La batterie de l'Edge 60 Neo a une capacité de 5000 mAh et se charge jusqu'à 68 watts par câble. Sans fil, jusqu'à 15 watts sont possibles.

L'Edge 60 Neo peut être rechargé par câble ou sans fil.

L'Edge 60 Neo prend également en charge le Circle-to-Search. Gemini est présent en tant qu'assistant IA, mais vous pouvez également choisir le Copilot de Microsoft ou Perplexity. Moto AI doit entre autres améliorer les photos et aider avec des suggestions de formulation ou des résumés pour les textes. La fonction «Next Move» reconnaît le contenu de l'écran et propose les étapes suivantes en fonction de celui-ci, par exemple pour une recette. L'Edge 60 Neo est équipé d'Android 15 en usine et jusqu'à présent, Motorola a fourni des mises à jour pour les modèles Edge pendant trois ans.

