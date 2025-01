EA met fin à Origin et lance un nouveau launcher 64 bits

EA fait ses adieux à son Game Launcher Origins, vieux de 14 ans. A partir d'avril, vous ne pourrez plus utiliser les jeux EA qu'avec la nouvelle "EA App".

Possédez-vous des jeux de l'éditeur EA, comme "FIFA", "Les Sims", "Battlefield", "Apex Legends", "Dragon Age" ou "Mass Effect" ? Alors vous connaissez le lanceur de jeux EA Origin. Vous avez besoin du lanceur pour lancer ces jeux. Si vous jouez rarement aux jeux EA, cette nouvelle pourrait vous concerner : EA arrêtera Origins le 17 avril 2025. A la place, vous aurez besoin du nouveau lanceur "EA App" pour continuer à utiliser vos jeux.

EA justifie ce changement par la fin du support des systèmes 32 bits par Microsoft. Origin prend également en charge les systèmes 32 bits. Pour la nouvelle application EA, un système 64 bits est nécessaire, tout comme pour Windows 11. Pour macOS, au moins la version Catalina 10.15.5 est requise.

Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, vérifiez à temps si vous avez déjà l'application EA ou si vous devez éventuellement mettre à jour votre système d'exploitation.

Les utilisateurs occasionnels pourraient recevoir un message d'erreur agaçant

Selon l'annonce d'EA, il suffit de télécharger et d'installer l'application EA. Après vous être connecté avec vos données Origin, tous vos jeux EA devraient se trouver dans la bibliothèque. Origin sera supprimé de votre ordinateur pendant l'installation de l'application EA.

Si vous jouez de toute façon régulièrement à des jeux EA, vous devriez avoir reçu l'invitation à télécharger la nouvelle application depuis un certain temps. Si, comme moi, vous n'utilisez pas Origin régulièrement, vous n'avez peut-être pas remarqué le changement. J'ai ouvert Origin pour cet article et j'ai été confronté à un message d'erreur peu utile :

Message peu utile : une erreur est survenue. Veuillez terminer l'installation et la redémarrer.

Source : Debora Pape

J'ai redémarré Origins plusieurs fois et je n'ai pas réussi à avancer, même en mode hors ligne. Le code d'erreur indiqué "20:403" renvoie cependant sur la page d'aide à l'information qu'Origin n'est plus disponible pour Windows et que je dois télécharger l'application EA. Le problème est donc réglé.

Problèmes possibles : systèmes 32 bits et sauvegardes

Si vous utilisez toujours un système 32 bits, vous devez mettre à niveau votre système d'exploitation vers 64 bits. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez en profiter pour passer de Windows 10 à Windows 11. L'ancien Windows 10 est compatible 64 bits, mais ne sera plus pris en charge à partir d'octobre de cette année .

Pour mettre à niveau votre système d'exploitation vers le 64 bits, vous devez disposer d'un processeur 64 bits, ce qui ne devrait normalement pas poser de problème. Malheureusement, vous ne pouvez pas éviter une réinstallation complète de votre système lors d'une telle mise à niveau. Cela signifie que vous devrez réinstaller tous vos programmes, y compris vos jeux dans l'application EA.

Par défaut, la sauvegarde des sauvegardes dans le cloud est activée pour la plupart des jeux dans Origin. Cela signifie que vos sauvegardes sont automatiquement synchronisées avec le cloud. Ainsi, vos sauvegardes seront également disponibles dans l'application EA après la réinstallation. Cependant, si vous avez désactivé la sauvegarde dans le cloud ou si elle n'est pas disponible pour certains jeux, vous devez penser à vos sauvegardes de jeux lors de la réinstallation. Vous pourrez alors les replacer manuellement dans les dossiers de sauvegarde et continuer à les utiliser.