Nouveautés + tendances 24 9

e-ID : le gouvernement fédéral reporte la mise en place en raison de mesures de sécurité

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 2/7/2026

En raison de travaux supplémentaires liés à la sécurité, l'État fédéral reporte le lancement de l'infrastructure de confiance à 2027. La date de mise en place de l'e-ID elle-même n'est pas encore connue.

Ceux qui espéraient que l'e-ID nationale soit mise en place cette année encore seront déçus. Le gouvernement fédéral reporte le lancement de l’e-ID. Au lieu du second semestre 2026, comme prévu initialement, l’infrastructure de confiance nécessaire devrait être opérationnelle au cours du premier semestre 2027. La date de mise à disposition de l’e-ID elle-même reste à déterminer.

L'Office fédéral de la justice https://www.admin.ch/de/newnsb/4ZNYpSk3J1-U « invoque des travaux supplémentaires en matière de protection des utilisatrices et des utilisateurs». Les nouvelles évolutions dans le domaine de l’intelligence artificielle auraient modifié les exigences en matière d’identité électronique sécurisée. C’est pourquoi la Confédération accorde la priorité à la sécurité plutôt qu’au calendrier initialement prévu.

Protection contre les deepfakes et les logiciels malveillants

Selon les informations fournies par la Confédération, ce sont surtout le processus de délivrance numérique et les mécanismes de sécurité qui doivent être encore améliorés. Cela inclut des mesures techniques supplémentaires contre les logiciels malveillants sur les terminaux des utilisatrices et utilisateurs. Parallèlement, la Confédération s’efforce de détecter les deepfakes de manière plus fiable et d’empêcher les vérifications d’identité abusives.

Ces travaux nécessitent plus de temps que prévu initialement. La Confédération ne communique pas de date précise pour la mise en place de l’e-ID. Ce n’est que lorsque les travaux en cours seront en grande partie achevés qu’un nouveau calendrier sera publié.

L’infrastructure devrait être opérationnelle début 2027

Même si la mise en place de l’e-ID proprement dite prend du retard, la Confédération entend mettre en service la base technique comme prévu. L’« infrastructure de confiance » devrait être opérationnelle au cours du premier semestre 2027. Parallèlement, la loi sur l’e-ID entrera partiellement en vigueur.

Cette infrastructure constitue la base de divers justificatifs numériques. Les autorités et les organisations privées pourront l’utiliser pour délivrer des documents électroniques. Il s’agit par exemple des permis de conduire numériques ou des permis d’apprenti conducteur. À l’avenir, les attestations de domicile ou les cartes de membre pourront également être fournies sous forme numérique via cette infrastructure.

Photo d’en-tête : admin.ch

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 24 personne(s)







